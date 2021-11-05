İSAM eserleriyle Türkiye'nin birikimini dünyaya açıyor

Sadece Türkiye'nin değil İslam dünyasının en önemli kültür projelerinden olan 46 ciltlik İslam Ansiklopedisi'nin yanı sıra yürüttüğü araştırma projeleriyle, yayımladığı eserlerle ve Türkiye'nin önde gelen araştırma kütüphanelerinden birisine ev sahipliği yapmasıyla öne çıkan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), ilim dünyasına ve araştırmacılara hizmet sunmaya devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, kamuoyunda daha ziyade 46 ciltlik TDV İslam Ansiklopedisi ve farklı alanlardaki araştırmacıların vazgeçilmez uğrak yeri olan kütüphanesi ile tanınan İSAM'ın, yaklaşık 40 yıllık kurumsal tarihinde bunların dışında pek çok önemli araştırma ve yayın projesine de imza attığını söyledi.

İSAM'ın vizyonunu, İslam araştırmaları alanında uluslararası ölçekte öncü rol oynamak şeklinde tanımlayan Küçük, "İslam dini, medeniyeti ve toplumlarına dair güvenilir ve özgün bilgi üreten, bilgiyi yöneten, katılımcı bir araştırma merkezi olma amacıyla yola çıktık. Misyonumuz ise Türkiye'de ve dünyada İslam araştırmalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1983'te İslam Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü'nün, 1988'de de İslam Araştırmaları Merkezi'nin kurulduğunu belirten Küçük, her iki kurumun 1993'te İSAM adıyla tek çatı altında birleştiğini dile getirdi.