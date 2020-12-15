İş Sanat’tan “İyi ki Doğdun Beethoven”

İş Sanat’ın klasik müzik serisi Semplice Quartet ile devam ediyor. Topluluk, Alman besteci Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılı için hazırladığı “İyi ki Doğdun Beethoven” başlıklı konseri ile klasik müzik severlerin karşısına çıkacak. Murat Anıl Erginol (keman), Deniz Toygür Conus (keman), Pınar Dinçer (viyola) ve Burak Ayrancı’dan (viyolonsel) oluşan Semplice Quartet, bestecinin erken ve geç dönemlerinde yaylı dörtlü için bestelediği iki eserini seslendirecek. Konser, Beethoven’ın doğum günü olan 17 Aralık akşamı saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz yayımlanacak. Etkinlik sezon sonuna kadar izlenebilecek.

İş Sanat’ın aralık ayındaki diğer etkinlikleri çevrim içi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda William Shakespeare’in “Kuru Gürültü” ve “Bir Yaz Gecesi Rüyası” eserlerinden seçilmiş bölümler, 23 ve 30 Aralık’ta yayımlanacak. İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda “Çizmeli Kedi” 20 Aralık’ta ve “Jack ve Fasulye Sırığı” 27 Aralık’ta minik sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Yazarının Sesinden serisinde bu ay Yavuz Ekinci “Bana İsmail Deyin” ve Sinan Tuzcu “Böcek” kitaplarıyla 21 ve 28 Aralık’ta yayında olacak. Iraz Yıldız 22 Aralık’ta, “Çayeli’nden Öteye Karadeniz Ezgileri” projesiyle Ayşenur Kolivar 26 Aralık’ta, Murat Karahan ile Yeni Yıl Konseri 31 Aralık’ta sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren yayında olacak.