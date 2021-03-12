İREM CANDAR’DAN TAZE BİR ŞARKI

Yeni, farklı soundlarla bambaşka işler sunan İrem Candar, yeni teklisi 'Hatırla’yı Garaj Müzik etiketiyle 12 Mart Cuma dijital dünyada yayınlıyor.

Sözleri İrem Candar’a müziği İrem Candar&Mehmet Cem Ünal’a ait Hatırla’nın aranjesi Mehmet Cem Ünal tarafından yapıldı.

Hatırla; insanın ruh yolculuğunda aslında özünün sevgiden oluştuğunu, varlığın en küçük parçacığının bile sevgiyle titreştiğini ve aslında ruhlarımızın bizim hatırlamamızı istediği “hepimizin ışığın ve sevginin bir parçası olduğumuz gerçeğini” dramatik ve dünyevi bir dille anlatıyor.

Teoman’ın “Söz Müzik Teoman” adlı albümündeki “Duş” tanınmasını sağlayan ilk şarkı oldu. Yine Teoman’ın 2011’de çıkardığı “Aşk ve Gurur” albümündeki “Bana Öyle Bakma” şarkısına düet yaparak popülerliğini artırdı. Bu İskender Paydaş’ın dikkatini çekti ve 2012’deki “Zamansız Şarkılar” projesinde “Kar Beyazdır Ölüm” şarkısını söylemek için davet aldı. Aynı yıl çıkış albümü olan “Erik Ağacı”ını yayınladı. Son olarak ‘Gül İle Akide’ albümünü yayımladı.