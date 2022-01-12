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İran yapımı 'Kara Kedi' filminin özel gösterimi İstanbul'da yapıldı

İranlı oyuncu ve şarkıcı Behram Radan ile Tarlan Parvaneh'in başrollerinde yer aldığı "Kara Kedi" filminin gösterimi, İranlı ve Türk seyircilerin katılımıyla Kanyon AVM'de yapıldı.

İran yapımı 'Kara Kedi' filminin özel gösterimi İstanbul'da yapıldı

İlk gösterimi 2020'de Varşova Film Festivali'nde gerçekleştirilen ve yönetmen koltuğuna Karim Amini'nin oturduğu film, Z kuşağının sosyal alışkanlıklarını ele alıyor.

Gösterimde açıklamada bulunan aynı zamanda filmin yapımcısı Behram Radan, "İstanbul'a aşığım, sadece İstanbul'da nefes alıyorum. Bu sadece şu anlık değil, 10 yıl önce de sorsaydınız aynı cevabı verirdim. İstanbul kendimi yabancı hissetmediğim ender şehirlerimden biri." dedi.

Radan, Türkiye ile İran'ın kültürel anlamda daha fazla çalışmalar yapması gerektiğini dile getirerek, "Bana göre buradaki Türk oyuncuların İran'a gelmesi lazım. Onları misafir edelim. Biz de Türkiye'ye gelelim. Yani birlik olalım. İki ülkenin ortak olan kültürel zenginliğini, tarihini diğer ülkelere de gösterelim." diye konuştu.

Türkçe öğrenmeye çalıştığını aktaran Radan, Türk filmlerinde de oynamak istediğini ifade etti.

Radan, "Kara Kedi" filminin Türkiye'de izleyiciyle buluşmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, Türk seyircilere İran'ın sosyal yaşamını göstermek adına film için Türkçe alt yazı hazırladıklarını anlattı.

İlk kez bir İran filminin Türkiye'de gösterildiğine dikkati çeken Behram Radan, bundan sonra da sinema alanında bu tarz programların daha fazla yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Oyuncu Tarlan Parvaneh ise filmin galasının Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'da da yapıldığı bilgisini vererek, Türkiye'deki gösterime hem Türk hem de İranlı sinemaseverlerin oldukça ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'ye birçok kez geldiğini söyleyen Parvaneh, "İstanbul'u çok seviyorum. İçerisindeki atmosfer İran'a benziyor." dedi.

Parvaneh, çocuk yaşlarında oyunculuğa başladığını anlatarak, "Sinema kariyerimde doğru seçimler yapmak istiyorum ve daha çok kendime meydan okuyacak zor roller seçiyorum. Beni izleyenler için bu yolculuğumda bir şekilde kendimi ilerletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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