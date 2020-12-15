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INFLOW Awards’20 Eser Yenenler’in Sunumu ile Sahiplerini Bulacak

Influencer pazarlaması alanında Türkiye’nin en iyilerini belirlemek amacıyla düzenlenen INFLOW Awards’un bu yılki sunucusu belirlendi. İçinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla dijital olarak gerçekleşecek ödül töreni 21 Aralık Pazartesi günü, Eser Yenenler’in sunumu ile Onedio Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.

INFLOW Awards’20 Eser Yenenler’in Sunumu ile Sahiplerini Bulacak

INFLOW Network tarafından bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek olan INFLOW Awards, influencer pazarlaması alanında en iyileri belirleyecek. 28 farklı kategoride kazananların açıklanacağı ödül töreni, Eser Yenenlerin eğlenceli sunumuyla Onedio Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak. Çeşitli performanslara ev sahipliği yapacak ödül töreninde Can Bonomo da yeni teklisiyle konuk olacak. 28 farklı kategoride sahiplerini bulacak ödüllerin “En İyi Instagram Influencer’ı”, ‘’En İyi TikTok Influencer’ı’, “En İyi Twitch Influencer’ı” ve “En İyi Youtube Influencer’ı” kategorilerini halk belirleyecek. Kampanya ödülleri ise Neşet Dereli, Kaan Kayabalı, Gonca Karakaş ve Seda Domaniç gibi dijital ve pazarlama sektörünün duayen isimlerinden oluşan özel jüri tarafından değerlendirilecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
INFLOW Awards20Eser YenenlerCan Bonomo
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