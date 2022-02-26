İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bulunan tarihi bina, müzeye dönüştürüldü.

KÜLTÜR-SANAT 26.02.2022, 21:49
İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı

Kastamonu İl Özel İdaresince Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) katkılarıyla yaptırılan müzedeki çalışmalar tamamlandı. İki yıldır ziyarete kapalı olan tarihi bina, İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi adıyla tekrar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, müzede incelemelerde bulundu.

Baycar, gazetecilere, İnebolu Türk Ocağı binasının 1873 yılında özel mülkiyet olarak yapıldığını, sonraki yıllarda halkevi, Türk Ocağı ve Halk Eğitimi Merkezi'ne hizmet ettiğini anlattı.

Binanın esas fonksiyonunun 1919 yılında başladığını belirten Baycar, "1919 yılında İnebolu Gençler Mahfili, burayı Milli Mücadele'ye katkı sağlamak amacıyla kullanmaya başlıyor. O dönem Kurtuluş Savaşı'nın en önemli harekat merkezi İnebolu oluyor. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan cephaneler İnebolu üzerinden gelip kağnılarla Ankara'ya taşınıyor." dedi.

Binanın 1994 yılından 2005 yılına kadar metruk halde kaldığını dile getiren Baycar, şöyle dedi:

"2005'te İl Özel İdaremiz ve Genelkurmay Başkanlığı iş birliğinde tadilattan geçirilip halkımıza kazandırılmıştı. Türk Ocağı binasının İstiklal Yolu Müzesi'ne dönüştürülmesi için 2019 yılında çalışmalara başlandı. İnebolu, Türkiye'nin istiklal madalyalı tek ilçesi. Şerefle müzemizde istiklal madalyamızı sergileyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 25-27 Ağustos 1925 tarihlerinde burada konakladığı dönemde kullandığı şahsi eşyaları da müzemizde sergiliyoruz."

Müzede Atatürk'ün balmumu heykelinin de bulunacağına işaret eden Baycar, şunları kaydetti:

"Binamız 4 kattan oluşuyor. İl Özel İdaresi destekli 3 milyon liralık bütçeyle projemiz hayata geçirildi. Bu bedelin 1 milyon lirası KUZKA tarafından karşılandı. Binanın ahşap döşemeleri, ışıklandırmaları, vitrinleri, seslendirme ekipmanları, dış cephe yalıtımı tamamen elden geçirildi, çatı onarımı yapıldı. Çok ciddi restorasyon ve çalışma projesi yapılmış oldu. Sadece Kurtuluş Savaşı'ndaki etkisi değil, aynı zamanda buranın bir kültür merkezi olması önemini artırmaktadır. Dolayısıyla hem bir kültür merkezi hem de gezilecek görülecek bir turizm değeri olarak çok önem veriyoruz binamıza."

Yorumlar (0)
9
açık
Namaz Vakti 26 Şubat 2022
İmsak 06:12
Güneş 07:37
Öğle 13:22
İkindi 16:26
Akşam 18:58
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 26 36
12. Sivasspor 27 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 24 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 25 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 25 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Valencia 26 33
10. Celta Vigo 25 32
11. Osasuna 25 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18