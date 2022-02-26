İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı

Kastamonu İl Özel İdaresince Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) katkılarıyla yaptırılan müzedeki çalışmalar tamamlandı. İki yıldır ziyarete kapalı olan tarihi bina, İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi adıyla tekrar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, müzede incelemelerde bulundu.

Baycar, gazetecilere, İnebolu Türk Ocağı binasının 1873 yılında özel mülkiyet olarak yapıldığını, sonraki yıllarda halkevi, Türk Ocağı ve Halk Eğitimi Merkezi'ne hizmet ettiğini anlattı.

Binanın esas fonksiyonunun 1919 yılında başladığını belirten Baycar, "1919 yılında İnebolu Gençler Mahfili, burayı Milli Mücadele'ye katkı sağlamak amacıyla kullanmaya başlıyor. O dönem Kurtuluş Savaşı'nın en önemli harekat merkezi İnebolu oluyor. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan cephaneler İnebolu üzerinden gelip kağnılarla Ankara'ya taşınıyor." dedi.

Binanın 1994 yılından 2005 yılına kadar metruk halde kaldığını dile getiren Baycar, şöyle dedi:

"2005'te İl Özel İdaremiz ve Genelkurmay Başkanlığı iş birliğinde tadilattan geçirilip halkımıza kazandırılmıştı. Türk Ocağı binasının İstiklal Yolu Müzesi'ne dönüştürülmesi için 2019 yılında çalışmalara başlandı. İnebolu, Türkiye'nin istiklal madalyalı tek ilçesi. Şerefle müzemizde istiklal madalyamızı sergileyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 25-27 Ağustos 1925 tarihlerinde burada konakladığı dönemde kullandığı şahsi eşyaları da müzemizde sergiliyoruz."

Müzede Atatürk'ün balmumu heykelinin de bulunacağına işaret eden Baycar, şunları kaydetti:

"Binamız 4 kattan oluşuyor. İl Özel İdaresi destekli 3 milyon liralık bütçeyle projemiz hayata geçirildi. Bu bedelin 1 milyon lirası KUZKA tarafından karşılandı. Binanın ahşap döşemeleri, ışıklandırmaları, vitrinleri, seslendirme ekipmanları, dış cephe yalıtımı tamamen elden geçirildi, çatı onarımı yapıldı. Çok ciddi restorasyon ve çalışma projesi yapılmış oldu. Sadece Kurtuluş Savaşı'ndaki etkisi değil, aynı zamanda buranın bir kültür merkezi olması önemini artırmaktadır. Dolayısıyla hem bir kültür merkezi hem de gezilecek görülecek bir turizm değeri olarak çok önem veriyoruz binamıza."