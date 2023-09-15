İmge Mıngıroğlu'ndan Akustik Gece
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Eylül ayında da devam eden Azka yaz konserlerinde güçlü sesi ve geniş repertuarıyla İmge Mıngıroğlu sahnedeydi.
Eylül ayında da devam eden Azka yaz konserlerinde güçlü sesi ve geniş repertuarıyla İmge Mıngıroğlu sahnedeydi.
Mıngıroğlu programının ilk bölümünde 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin hit olmuş sevilen yabancı şarkılarıyla dinleyicisine adeta müzik ziyafeti yaşattı. Güzel şarkıcı programının ikinci bölümünde ise günümüzün sevilen Türkçe şarkılarıyla sahnesini tamamladı.
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