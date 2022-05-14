İmam ve hafızlardan oluşan koro, tasavvuf müziğini dinleyicilerle buluşturacak

Müftülük bünyesinde imam, müezzin ve hafızlardan oluşan koro, Büyükşehir Belediyesi Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde koro şefi Mustafa Akbaş'ın nezaretinde tef, ney, keman ve kanun eşliğinde çalışmalarına başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi ve Türk Tasavvuf Musikisi Koro Şefi Mustafa Akbaş, 15 yıldır musiki ile ilgili çalışmalar yaptığını, oluşturduğu koroların yurt içi ve dışında konserler verdiğini söyledi.

Şanlıurfa'dan Hafız Kasım Sezer'in teklifi üzerine geldiği kentte kurdukları koronun çalışmalarına başladığını aktaran Akbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şanlıurfa bizim için çok değerli ve herkesin bildiği gibi kıymetli sesler var. Şanlıurfa'nın kendine özgü bir tavrı ve üslubu var. Şimdiye kadar bu arkadaşlarımız kendilerine özgü çalışmalar yapmışlar ama her şeyde olduğu gibi eğitim şart. Bizler de bu güzel seslerin bulunduğu koro için zaman harcayıp emek veriyoruz. İnşallah kısa bir zaman içinde güzel amaçlara ulaşacağız. Her ayın 1 haftası yüz yüze, 3 haftası ise online olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Koromuzdaki 15 kişinin çoğunluğu hafızlardan oluşup camilerimizde imam ve müezzin olarak görev yapıyorlar. İnşallah kurslarımız bitince güzel konserler ve programlar yapacağımızı düşünüyoruz."