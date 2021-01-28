İlyas Yalçıntaş, Enbe Orkestrası Yeniden Bir Arada!

Romantik aşk şarkılarıyla bilinen İlyas Yalçıntaş, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde sevenlerine erken Sevgililer Günü hediyesi veriyor. Pandemi kurallarına uyarak çekilen video klipte aşk, lirik dans ile resmediliyor.
Sözü ve müziği Elnar Xəlilov 'a, aranjesi Febyo Taşel' e, ait olan" Mecnun" un klip yönetmenliğini Emrah Özbilen üstlendi.
DMC etiketiyle çıkacak olan İlyas Yalçıntaş & Enbe Orkestrası düeti Mecnun 29 Ocak'ta tüm dijital platformlarda ve video klibiyle NetD YouTube kanalında yayınlanacak.
YENİGÜN HABER MERKEZİ