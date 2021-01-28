İlyas Yalçıntaş, Enbe Orkestrası Yeniden Bir Arada! Şarkıcı ve söz yazarı İlyas Yalçıntaş, "İncir" ve "Olmazsa Olmazımsın"dan sonra bir kez daha Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası'yla "Mecnun" şarkısı için bir araya geliyor.

28 Ocak 2021 Perşembe 15:07