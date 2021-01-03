İlk Şarkısı İlk Günde 100 Bin İzlenmeye Ulaştı!

80’ler rock müziğini anımsatan besteleriyle adından söz ettiren Mert Pamukçu, bu kez “Yasemin Kokulu Kız” diyerek dinleyicileriyle buluştu.

En iyi çıkış yapanların arasında yerini koruyor!

İlk yayınladığı single çalışmasıyla büyük bir yankı uyandıran başarılı sanatçı, dijital müzik listelerinde de yükselişini devam ettiriyor. En çok dinlenen müzik platformlarından biri muud’da en iyi şarkıların arasına giren sanatçı ilk 10’da yerini korumaya devam ediyor.

Sözleri ve müziği Mert Pamukçu’ya ait olan bestenin düzenlemesinde Onur Karadaş ve Sadık Husuyev imzası bulunan “Yasemin Kokulu Kız” sınırsız bir neşe barındıran synt-pop altyapısı olmasına rağmen kederli sözler barındıyor ve bu düzenleme bizlere insanların iç dünyası ve dışarıya gösterdikleri yüzlerinin aynı olmaması hissiyatını veriyor.