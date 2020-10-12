İlhan Şeşen & Vedat Sakman “Akustik Hikayeler”in Lansman Konseriyle Baba Sahne’de!..

2013 yılında bir sahne projesi olarak doğan “Akustik Hikayeler” ile bugüne kadar yüz ellinin üzerinde konser vererek, Türkiye’nin birçok şehrinde müzikseverlerle buluşan usta sanatçılar; yıllara dayanan dostlukları ve müzikal birlikteliklerini “Akustik Hikayeler” albümünün ardından bir kez daha sahneye taşıyor.

İKİ BÜYÜK USTA BİRBİRLERİNİN ŞARKILARINI İLK KEZ CANLI OLARAK SAHNEDE SESLENDİRECEK!..

Her biri klasikleşmiş İlhan Şeşen ve Vedat Sakman şarkılarından oluşan arşiv niteliğindeki on şarkının yer aldığı “Akustik Hikayeler”; iki ustanın canlı performansları, sohbetleri ve özel repertuvarlarıyla 14 Ekim Çarşamba akşamı Baba Sahne’de eşsiz bir müzik ziyafetine dönüşecek.

Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşecek konserde, iki büyük usta birbirlerinin şarkılarını da ilk kez canlı olarak sahnede seslendirecek.