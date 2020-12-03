İlber Ortaylı mutluluğun sırrını açıkladı

“Bi’ Sorum Var!” programıyla YouTube’a adım atan ve çocukların en çok merak ettikleri soruları cevaplayan İlber Ortaylı, 9 yaşındaki konuğuna mutluluğun sırrını açıkladı.

“Dostlarını Kırmayacak Fedakarlık Yapacaksın!”

Çocuk konuğunun, “Mutlu olmak için ne yapmalıyım?” sorusuna, “Hayatta en önemli şey dostlarındır, dostlarını kırmayacaksın, o da nasıl olur, fedakarlık yapacaksın dostların için...” cevabını veren Ortaylı, yaşlandıkça bir bardak suyu bile sağlıklı içebilmenin değerini anladığını itiraf etti ve küçük şeylerden mutlu olmanın öneminden bahsetti…

ÜNLÜ TARİHÇİ YOUTUBE’U SALLADI!

Tuhaf markasının ilk dijital projesi olan, Nurhak Kaya imzası taşıyan ve çekimleri Zorlu PSM ev sahipliğinde sevilen caz kulübü touché’de mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilen “Bi’ Sorum Var!” kısa zamanda büyük izlenme oranlarına ulaştı. İlber Ortaylı’nın ilk videosu, iki haftada 543 bin kişi tarafından izlendi ve Youtube’a en hızlı giriş yapan içerik olma ünvanını elde etti.