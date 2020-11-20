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İLAY ERKÖK’E İSPANYA’DAN ÖDÜL

Reyting rekorları kıran “Hercai” dizisinde “Yaren” karakterine hayat veren İlay Erkök, İspanya’da “En İyi Genç Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.

İLAY ERKÖK’E İSPANYA’DAN ÖDÜL

Reyting rekorları kıran “Hercai” dizisinde “Yaren” karakterine hayat veren İlay Erkök, İspanya’da “En İyi Genç Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. Ülkenin uzun soluklu ve en prestijli televizyon ödülleri “Premios Telenovelas Espana”nın Türkiye kategorisinde yarışan İlay Erkök hem jüri hem de halk oylarıyla rakiplerini geride bırakmayı başardı.

İspanya’da geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu, “Böyle bir ödüle layık görüldüğüm için çok mutlu ve gururluyum” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “İspanyol sinemasını ve sanatçılarını yakından takip ediyorum. Umarım en kısa zamanda pandemi sona erer ve ben de İspanya’daki hayranlarımla buluşurum.

Anahtar Kelimeler:
İlay ErkökYaren
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