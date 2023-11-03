İki mühendisin müthiş buluşu dünyayı değiştirecek

20. Yüzyıl’ın en önemli olaylarından biri atom bombasının icadı diğeri ise uzaya çıkılarak Ay’a ayak basılmasıydı. Bu iki olay, dünyaya kimlerin hükmedeceğini de belirliyordu.

21. Yüzyıl’ın ilk çeyreğinde tüm pratikleriyle günlük hayatımıza giren yapay zeka, bu yüzyıla damga vurması şüphe götürmez gelişmelerden biri oldu.

Yapay zekâ savaşlarında bugün dünyada belirgin güç grupları var. Peki yapay zekada kontrol gelecekte kimde olacak? Yapay zekada kontrol kimde olursa dünyaya o hükmedecek. Yapay zekada söz sahibi olamayanlar, atom bombası ve uzaya seyahat trenini kaçıranlar grubunda yer alacak.

Yeni çıkan Felseverse isimli bilim kurgu ve fantastik kurgu romanda, yapay zekanın insanlık için varoluşsal bir risk teşkil edeceği bir dönemde bu güç savaşına Türkiye de katılıyor.

ROBOTA İNSANLIĞI KODLAMAK

Yapay zeka hakkındaki klasik bilim kurgu romanlarının, sinema filmlerinin çoğu, robot ayaklanmalarının ve insanların teknoloji üzerindeki kontrolünü kaybetmesinin genellikle fiziksel tehlikelerine odaklanmış olsa da Felseverse, bizi neyin insan yaptığını ve bunun programlanıp programlanamayacağını düşünmeye sevk ediyor.

Kerim ve Selim isimli Elâzığlı ve Balıkesirli genç mühendislerin 2033 yılında geliştirdiği mistik kodlama tekniği sayesinde; yapay zeka robotlarının, her şeyi kontrol edebilen tanrısal, yönetilemez bir varlık olarak ortaya çıkmasının önüne geçiliyor.

Koç Holding ve Fenerbahçe’de önemli görevlerde bulunan mühendis Hakan Demir’in kaleme aldığı; Elazığ-İznik-İstanbul üçgeninde geçen roman, yediden yetmişe herkesi, bir dudağı yerde bir dudağı gökte devlerle, süper zeki robotların dünyasında fantastik bir yolculuğa çıkarıyor.

Mühendislik disiplinlerinin yanına beşeri bilimlerin temsilcilerini de koyarak oluşturduğu Felseverse üzerinden dünyaya sürdürülebilir bir insan-makine geleceği teklif ediyor. Yazarın bu kitapta kurgu ile kurgu olmayan arasında üçüncü bir yazın tekniği kullandığı dikkatlerden kaçmıyor.

İNGİLİZCE'Sİ DE BASILACAK

Elâzığ Dernekler Federasyonu ELFED’in katkılarıyla yayınlanan iddialı romanın İngilizce baskısı önümüzdeki aylarda, dünyanın diğer ülkelerindeki kitabevlerinin raflarındaki yerini alacak.