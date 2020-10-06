İDİL ÇAĞATAY’IN SESİNDEN SONBAHAR

Çağatay bu üçlemede sonbahar mevsiminin metaforlarını kullanarak insan ömrü, umut olgusu ve insanın zamanla ilişkisine göndermede bulunuyor. Sanatçının en hüzünlü mevsimin üç ayı ile ilişkilendirdiği, piyano ve vokal üzerine yazılmış “Yağmur”, “Sonbahar” ve “Kırlangıç Göçü” dinleyiciyi melankolik bir atmosfere taşıyor. Yeniden yeşermek için önce soluyor.

Mixi Engin Özyılmaz’a masteringi Akın Erdem Kadiz’e ait olan ve Aşk Müzik Yapım etiketiyle yayınlanan üçlemeye tüm dijital platformlardan, yönetmenliğini Özkan Aksular’ın üstlendiği, Eylül ayının şarkısı “Yağmur”un video klibine YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz.