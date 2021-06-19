İçerisinde 2 bin yıldır sıcak su akan tarihi hamam ziyarete açılacak

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki, 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nın ziyarete açılması için çalışma başlatıldı.

Kayseri'de yaşayan Roma kralının amansız bir hastalığa yakalanan kızının burada iyileşip ayağa kalktığına inanılan Roma Hamamı kalıntıları ve havuzları, 2014 yılında Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce başlatılan kazı sonrası gün yüzüne çıkarıldı.

Mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan şifalı suyu ile ilgi çeken hamam çevresinde, 3 yıl aradan sonra Yozgat Müze Müdürlüğü başkanlığında yeniden temizlik ve kazı çalışması başlatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çİftçi,, 2 bin yıllık tarihi bulunan Sarıkaya Roma Hamamı'nın dünyanın ilk termal tedavi merkezlerinden biri olarak bilindiğini söyledi.

Çiftçi, 2014 yılında başlayan kazı çalışmalarının 2018'e kadar devam ettiğini anlatarak, "Roma Hamamı 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı. 2018 yılından bu yana kazı yapılmıyordu. Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla yeni bir projelendirme yapıldı. Alanımız 2021 yılı sonunda ören yeri olarak turizme açılacak." dedi.

İki bina yıkılıp turist karşılama merkezi yapılacak

Proje kapsamında gezi ve fotoğraf çekim alanları oluşturulacağını, ışıklandırma ve çevre istinat duvarı yapılacağını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Turistler buraya geldiğinde Sarıkaya Roma Hamamı'nı rahatlıkla ziyaret edebilsinler istiyoruz. Burası tarihteki önemli noktalardan biri. Dünyada içerisinde sıcak su kaynağı olan iki yer var. Birisi İngiltere'de, diğeri ise Yozgat Sarıkaya Roma Hamamı. Biz istiyoruz ki insanlar Sarıkaya Roma Hamamı'nda canlı su kaynağını görsünler, yaklaşık iki bin yıldır derecesi dahi değişmeden çıkan bu sudan faydalansınlar, hem dokuna bilsinler hem de tarihi yaşasınlar."

Çiftçi, alanda yıkılacak iki binanın yerine turist karşılama merkezi yapılacağını vurgulayarak, "Müze müdürlüğümüz başkanlığında, Sarıkaya Belediyesi ve kaymakamlığın destekleriyle kazı çalışmalarına başladık. Kazılacak alanlarla ilgili altyapı çalışmalarına da başlandı. Projenin içerisinde yer alan çalışmalarla beraber burasını turizme kazandırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe esnafından Ayhan Yıldırım da kazı çalışmasının yeniden başlamasına çok sevindiklerini belirterek, "Buranın bir benzerinin de İngiltere'de olduğunu biliyoruz. Buraya dünyanın her yerinden turist gelmesi bizim için çok güzel olacak." dedi.

Tarihi eser önünde arkadaşıyla fotoğraf çektiren İsmail Durmaz, Boğazlıyan ilçesinden geldiğini ve İstanbul'da eğitim gördüğünü dile getirerek, bölgede çalışmaların yeniden başlamasına sevindiklerini kaydetti.