İcardi mi, Ronaldo mu, Messi mi?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Kitap Fuarı’nda futbol sevdalısı gençler, ünlü futbolcuların hayatlarını konu alan kitaplara büyük bir rağbet gösteriyor. Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi’den süper star Lionel Messi’ye kadar dünyanın başarılı kramponlarının hayatlarını konu alan kitaplar yayınevlerinin stantlarını süslüyor. Kitap alışverişine çıkan gençler, derslerine ilişkin aradıkları kitapların yanında hayranı oldukları futbolcuların kitaplarına da göz atmayı ihmal etmiyor.

POSTER VE STİCKER HEDİYELİ

Güncel bilgi ve fotoğrafları ile raflarda yer alan ünlü futbolcuların hayatlarını konu alan kitaplarda, futbolcunun kimlik kartı, posteri ve stickeri de satın alınan kitapların içinde hediye olarak alıcısına veriliyor.

FUTBOLCU KİTAPLARI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Kitap Fuarı’nda stant açan yayınevleri de bu yılki kitap fuarına olan yoğun ilgiden oldukça memnun. Yayınevleri dünya klasiklerinin dışında dünyanın en çok konuşulan ve sevilen futbolcularının başarı hikâyelerini anlatan kitapları ve posterleri satışa sunuyor. Bu kapsamda sevilen futbolcuların kitapları ve posterlerinin satışında ciddi rekabet oluştu. Fuarda dünyaca ünlü futbolcular İcardi, Ronaldo ve Messi’nin kitapları büyük ilgi görüyor.

EN ÇOK SATAN İCARDİ’NİN KİTABI

Paidar genç yayınevinde çalışan Aynur Sarı, “Bu yıl standımızda futbolcuların hikâyelerini anlatan kitaplar satıyoruz. Yanında sevdikleri futbolcuların posterlerini veriyoruz. Öğrenciler en çok İcardi ve Ronaldo’yu tercih ediyor. Daha çok İcardi’ye rağbet oluyor” dedi. Sarı, kitap satışlarından memnun olduklarını belirterek, fuarı düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

FUTBOLCULARIN HİKÂYELERİ KİTAP FUARI’NDA

Parodi yayınevlerinde de İcardi’nın hayatını konu alan kitap; Messi ve Ronaldo’nun kitaplarına göre daha çok satıyor. Parodi yayınlarından Onur Şaka, “Fuara öğrenci katılımı çok fazla. Çocuk ve gençler, standımızda macera, korku ve gerilim kitaplarına ilgi gösteriyor. Bunun dışında gençler, hayranı oldukları futbolcuların hayatlarını konu alan başarı hikâyelerini de öğrenmek istiyor. En çok satan kitapları sıralarsak, ilk sırada Galatasaraylı futbolcu İcardi, ikinci sırada Ronaldo, üçüncü sırada Messi geliyor” ifadelerini kullandı.

SIRALAMA; İCARDI, MESSİ, RONALDO

Yakamoz yayınevinde çalışan Ayşin Kocaer ise, “Erkek çocuklarımızın ilgisi futbolcu kitaplarına oluyor. Ağırlıklı olarak dünyaca ünlü futbolcuların hayat hikâyelerini anlatan kitaplar çok satıyor. Ayrıca posterler, anahtarlar ve çeşitli aksesuarlara da ilgi var. En çok satılan kitaplarda İcardi, Messi ve Ronaldo önde gidiyor” şeklinde görüş belirtti.