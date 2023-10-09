İbrahim Tatlıses'in Unutulmaz Performansıyla Dolu Gecesi: İstanbul Günay Restaurant Sahnesinde!

İstanbul Günay Restaurant'ta geçtiğimiz akşam sahne alan İbrahim Tatlıses, sevenlerine unutulmaz bir gece sunarak unutulmaz anlar yaşattı.

Usta sanatçı konserini ‘Yanlızım’ şarkısıyla başlatırken gece boyunca ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’, ‘Haydi Söyle’, ‘Yalan’ 'Bebeğim',

'Kara Üzüm Habbesi', "Kim Bu Göz Önünde ki Yabancı", "Aramam Sormam" ve "Nankör Kedi" gibi imparator klasikleri hep bir ağızdan söylendi.

Gecenin sürprizini Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy yaptı. Yenikapı konserinden çıkar çıkmaz soluğu Günay'da alan Ersoy, İbrahim Tatlıses'i dinlenmeye geldi. İmparator Muazzez Ersoy"u sahneye davet ederken ikili"Yeşil Ördek", "Sevda Yüklü Kervanlar", "Urfalıyam Ezelden" ve "Bir Fincan Kahve Olsam" şarkılarını birlikte seslendirdi. İbrahim Tatlıses ile Muazzez Ersoy'un muhteşem düeti büyük alkış aldı.

Sürpriz yaparak nikah masasına oturabilirim

Mehmet Ali Erbil bende önce evlenecek olursa yakarım onu

İbrahim Tatlıses oyuncu Mehmet Ali Erbil'in evlilik konusuna değinmeden geçmedi. Mehmet Ali Erbil bende önce evlenecek olursa yakarım onu. Bana söz verdi sözünü de tutacağına eminim bu sebepten her an bir sürpriz yaparak nikah masasına oturabilirim diyerek gecenin bombasını patlattı.