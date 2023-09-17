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İbrahim Erkal'ın Anısına Yeni Bir Klip: Güliz Ayla, Sanatçının Kıyafetlerini Kullandı

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İbrahim Erkal'ın Anısına Yeni Bir Klip: Güliz Ayla, Sanatçının Kıyafetlerini Kullandı
Son dönemde yükselişte olan pop müzik sanatçısı Güliz Ayla, İbrahim Erkal'ın ölümünden sonra yayımlanan "Hürmet" albümü için seslendirdiği "Ömrüm" adlı şarkının klibinde, merhum sanatçının kıyafetlerini giydi. Klip, İbrahim Erkal'ın arabesk fantezi müziğe olan katkılarını anmak amacıyla hazırlandı.

Son dönemde yükselişte olan pop müzik sanatçısı Güliz Ayla, İbrahim Erkal'ın ölümünden sonra yayımlanan "Hürmet" albümü için seslendirdiği "Ömrüm" adlı şarkının klibinde, merhum sanatçının kıyafetlerini giydi. Klip, İbrahim Erkal'ın arabesk fantezi müziğe olan katkılarını anmak amacıyla hazırlandı.

Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ın kıyafetlerini klip için Güliz Ayla'ya verdi. Şarkının söz ve müziği İbrahim Erkal'a, yeni düzenlemesi ise Febyo Taşel'e ait. Klip, Gökhan Özdemir tarafından çekildi. Özellikle İbrahim Erkal'ın kıyafetlerinin kullanılması, şarkının ve klibin duygusal yükünü artırdı.

İki yılı aşkın bir süredir üzerinde çalışılan "Hürmet" albümü, 3 bölümden oluşuyor. Albümün prodüktörlüğünü İskender Ulus üstlenirken, Ulus Müzik etiketiyle piyasaya sürüldü.

Albüm, arabesk fantezi müziğin efsane isimlerinden biri olan ve 11 Mayıs 2017 tarihinde hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ı anıyor. İbrahim Erkal’ın yıllar içinde birçok hit şarkıya imza atmış olan efsanevi repertuarından seçilmiş şarkılar, farklı müzik tarzlarının güçlü yorumcuları tarafından seslendiriliyor.

Güliz Ayla'nın "Ömrüm" şarkısının klibi, tüm dijital platformlarda izlenebilir durumda. Özellikle sanatçının arabesk fantezi müziğe ilk adımını atmış olması ve İbrahim Erkal'ın kıyafetlerini kullanması, klibe farklı bir anlam katıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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