İBB ŞEHİR TİYATROLARI’NIN YENİ OYUNU “ZEHİR” SEYİRCİYLE BULUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Lot Vekemans’ın yazdığı Şaban Ol’un
yönettiği Zehir adlı oyunu seyirciyle buluşturdu. Daha önce 15 farklı ülkede sahnelenen
Zehir, Türkiye’de ilk kez sahnelendi. Oyun, 20 Ekim 2020 Salı günü saat 20.30’da Kadıköy
Haldun Taner Sahnesi’nde ilk gösterimini yaptı. Seyircilerin beğenisini kazanan oyun ayakta
alkışlandı.
Oyunun ilk gösterimine İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Kültür Daire
Başkanı Hülya Muratlı, Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen’in yanı sıra birçok sanatçı
katıldı.
Oyun Konusu:
Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan çift, yıllar sonra bir araya gelmek zorunda
kalır. Günlük sohbetle başlayan buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür. Karşı
tarafın da neler hissettiğine dair eksik bırakılan taşlar yerine oturur. Kadın ve erkek
dünyasının bakış açısına odaklanan eser Hollanda’da oynanmasının ardından çeşitli dillere
çevrilmiş; Amerika, İngiltere gibi ülkelerdeki tiyatrolarda sahnelenmiştir.
Oyunda Covid-19 tedbirleri kapsamında 2 farklı sanatçı ekibi yer alıyor. İlk ekipte Sevinç
Erbulak ve Ahmet Saraçoğlu, 2. ekipte Aslıhan Kandemir ve Eraslan Sağlam rol alıyor.
Oyun, 22, 24, 27, 29, 31 Ekim 2020 tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.
Sahnelerimizde Aldığımız Covid-19 Tedbirleri
İBB Şehir Tiyatroları COVID-19 tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
23.06.2020 tarihinde yayınladığı genelgeye uygun olarak gereken önlemleri aldı. Kontrollü
normalleştirme süreci için tiyatro salonları yeniden düzenlendi, sahnelenecek oyunlar yeni
şartlara göre yeniden seçildi.
Oturma düzeni 1 dolu 1 boş olacak şekilde %50 doluluk olacak şekilde planlandı.
Maskesiz izleyicilerin salonda bulunmasına izin verilmeyecek.
Fuayelere her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde, belirli sayıda seyirci kabul edilecek.
Salonların klima sistemi yeni şartlara uygun şekilde yüzde 100 temiz havayla çalışacak
şekilde ayarlandı.
Salon girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, dezenfektan bulundurulacak.
Fuayede beklemeyi ve kalabalık oluşumunu azaltmak için salon kapıları daha erken açılacak.
Seyircilerimizin kademeli bir şekilde salona giriş yapmalarını sağlayacağız. Oyun sonrası
çıkışta yığılma olmaması için acil çıkış kapıları da açılacak, izleyicilerimizin binalarımızdan
çıkışları daha hızlı gerçekleştirilecek.
Oyundan 1 gün sonra, gerek seyircilerimizin gerekse sanatçı ve teknik ekipte görevli tüm
çalışma arkadaşlarımızın kullandıkları alanlarda detaylı temizlik çalışması yapılacak ve
dezenfekte makinesi ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecek. Böylelikle bir sonraki seans
için sahneye gelecek izleyicilerimize hijyenik bir ortam sağlamış olacağız.