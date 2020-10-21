İBB ŞEHİR TİYATROLARI’NIN YENİ OYUNU “ZEHİR” SEYİRCİYLE BULUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Lot Vekemans’ın yazdığı Şaban Ol’un

yönettiği Zehir adlı oyunu seyirciyle buluşturdu. Daha önce 15 farklı ülkede sahnelenen

Zehir, Türkiye’de ilk kez sahnelendi. Oyun, 20 Ekim 2020 Salı günü saat 20.30’da Kadıköy

Haldun Taner Sahnesi’nde ilk gösterimini yaptı. Seyircilerin beğenisini kazanan oyun ayakta

alkışlandı.

Oyunun ilk gösterimine İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Kültür Daire

Başkanı Hülya Muratlı, Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen’in yanı sıra birçok sanatçı

katıldı.

Oyun Konusu:

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan çift, yıllar sonra bir araya gelmek zorunda

kalır. Günlük sohbetle başlayan buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür. Karşı

tarafın da neler hissettiğine dair eksik bırakılan taşlar yerine oturur. Kadın ve erkek

dünyasının bakış açısına odaklanan eser Hollanda’da oynanmasının ardından çeşitli dillere

çevrilmiş; Amerika, İngiltere gibi ülkelerdeki tiyatrolarda sahnelenmiştir.

Oyunda Covid-19 tedbirleri kapsamında 2 farklı sanatçı ekibi yer alıyor. İlk ekipte Sevinç

Erbulak ve Ahmet Saraçoğlu, 2. ekipte Aslıhan Kandemir ve Eraslan Sağlam rol alıyor.

Oyun, 22, 24, 27, 29, 31 Ekim 2020 tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

Sahnelerimizde Aldığımız Covid-19 Tedbirleri

İBB Şehir Tiyatroları COVID-19 tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın

23.06.2020 tarihinde yayınladığı genelgeye uygun olarak gereken önlemleri aldı. Kontrollü

normalleştirme süreci için tiyatro salonları yeniden düzenlendi, sahnelenecek oyunlar yeni

şartlara göre yeniden seçildi.

Oturma düzeni 1 dolu 1 boş olacak şekilde %50 doluluk olacak şekilde planlandı.

Maskesiz izleyicilerin salonda bulunmasına izin verilmeyecek.

Fuayelere her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde, belirli sayıda seyirci kabul edilecek.

Salonların klima sistemi yeni şartlara uygun şekilde yüzde 100 temiz havayla çalışacak

şekilde ayarlandı.

Salon girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, dezenfektan bulundurulacak.

Fuayede beklemeyi ve kalabalık oluşumunu azaltmak için salon kapıları daha erken açılacak.

Seyircilerimizin kademeli bir şekilde salona giriş yapmalarını sağlayacağız. Oyun sonrası

çıkışta yığılma olmaması için acil çıkış kapıları da açılacak, izleyicilerimizin binalarımızdan

çıkışları daha hızlı gerçekleştirilecek.

Oyundan 1 gün sonra, gerek seyircilerimizin gerekse sanatçı ve teknik ekipte görevli tüm

çalışma arkadaşlarımızın kullandıkları alanlarda detaylı temizlik çalışması yapılacak ve

dezenfekte makinesi ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecek. Böylelikle bir sonraki seans

için sahneye gelecek izleyicilerimize hijyenik bir ortam sağlamış olacağız.