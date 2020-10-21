İBB ŞEHİR TİYATROLARI’NIN YENİ OYUNU “GEÇİT” SEYİRCİYLE BULUŞTU

Oyun, 20 Ekim 2020 Salı günü saat 20.30’da

Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde ilk gösterimini yaptı. Seyircilerin beğenisini kazanan oyun

ayakta alkışlandı.

Oyunun ilk gösterimine Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Sahne Direktörü Ayşegül

İşsever’in yanı sıra birçok sanatçı katıldı.

Oyun Konusu:

Çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir ağa ve maraba, saklandıkları yerden kontrol

noktasını izlerler. İki kişi arasındaki ilişki aslında insanlığın varlığından beri mücadele ettiği

mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin hikâyesinin özeti gibidir.

Oyunda Covid-19 tedbirleri kapsamında 2 farklı sanatçı ekibi yer alıyor. İlk ekipte Gürol

Güngör ve Hasip Tuz, 2. ekipte Emre Narcı ve Müslüm Tamer rol alıyor.

Oyun, 22, 24, 27, 29, 31 Ekim 2020 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

Sahnelerimizde Aldığımız Covid-19 Tedbirleri

İBB Şehir Tiyatroları COVID-19 tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın

23.06.2020 tarihinde yayınladığı genelgeye uygun olarak gereken önlemleri aldı. Kontrollü

normalleştirme süreci için tiyatro salonları yeniden düzenlendi, sahnelenecek oyunlar yeni

şartlara göre yeniden seçildi.

Oturma düzeni 1 dolu 1 boş olacak şekilde %50 doluluk olacak şekilde planlandı.

Maskesiz izleyicilerin salonda bulunmasına izin verilmeyecek.

Fuayelere her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde, belirli sayıda seyirci kabul edilecek.

Salonların klima sistemi yeni şartlara uygun şekilde yüzde 100 temiz havayla çalışacak

şekilde ayarlandı.

Salon girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, dezenfektan bulundurulacak.

Fuayede beklemeyi ve kalabalık oluşumunu azaltmak için salon kapıları daha erken açılacak.

Seyircilerimizin kademeli bir şekilde salona giriş yapmalarını sağlayacağız. Oyun sonrası

çıkışta yığılma olmaması için acil çıkış kapıları da açılacak, izleyicilerimizin binalarımızdan

çıkışları daha hızlı gerçekleştirilecek.

Oyundan 1 gün sonra, gerek seyircilerimizin gerekse sanatçı ve teknik ekipte görevli tüm

çalışma arkadaşlarımızın kullandıkları alanlarda detaylı temizlik çalışması yapılacak ve

dezenfekte makinesi ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecek. Böylelikle bir sonraki seans

için sahneye gelecek izleyicilerimize hijyenik bir ortam sağlamış olacağız.