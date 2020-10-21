İBB ŞEHİR TİYATROLARI’NIN YENİ OYUNU “GEÇİT” SEYİRCİYLE BULUŞTU

Oyun, 20 Ekim 2020 Salı günü saat 20.30’da
Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde ilk gösterimini yaptı. Seyircilerin beğenisini kazanan oyun
ayakta alkışlandı.
Oyunun ilk gösterimine Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Sahne Direktörü Ayşegül
İşsever’in yanı sıra birçok sanatçı katıldı.
Oyun Konusu:
Çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir ağa ve maraba, saklandıkları yerden kontrol
noktasını izlerler. İki kişi arasındaki ilişki aslında insanlığın varlığından beri mücadele ettiği
mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin hikâyesinin özeti gibidir.
Oyunda Covid-19 tedbirleri kapsamında 2 farklı sanatçı ekibi yer alıyor. İlk ekipte Gürol
Güngör ve Hasip Tuz, 2. ekipte Emre Narcı ve Müslüm Tamer rol alıyor.
Oyun, 22, 24, 27, 29, 31 Ekim 2020 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.
Sahnelerimizde Aldığımız Covid-19 Tedbirleri
İBB Şehir Tiyatroları COVID-19 tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
23.06.2020 tarihinde yayınladığı genelgeye uygun olarak gereken önlemleri aldı. Kontrollü
normalleştirme süreci için tiyatro salonları yeniden düzenlendi, sahnelenecek oyunlar yeni
şartlara göre yeniden seçildi.
Oturma düzeni 1 dolu 1 boş olacak şekilde %50 doluluk olacak şekilde planlandı.
Maskesiz izleyicilerin salonda bulunmasına izin verilmeyecek.
Fuayelere her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde, belirli sayıda seyirci kabul edilecek.
Salonların klima sistemi yeni şartlara uygun şekilde yüzde 100 temiz havayla çalışacak
şekilde ayarlandı.
Salon girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, dezenfektan bulundurulacak.
Fuayede beklemeyi ve kalabalık oluşumunu azaltmak için salon kapıları daha erken açılacak.
Seyircilerimizin kademeli bir şekilde salona giriş yapmalarını sağlayacağız. Oyun sonrası
çıkışta yığılma olmaması için acil çıkış kapıları da açılacak, izleyicilerimizin binalarımızdan
çıkışları daha hızlı gerçekleştirilecek.
Oyundan 1 gün sonra, gerek seyircilerimizin gerekse sanatçı ve teknik ekipte görevli tüm
çalışma arkadaşlarımızın kullandıkları alanlarda detaylı temizlik çalışması yapılacak ve
dezenfekte makinesi ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecek. Böylelikle bir sonraki seans
için sahneye gelecek izleyicilerimize hijyenik bir ortam sağlamış olacağız.