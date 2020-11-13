İBB ŞEHİR TİYATROLARI’NDA BU HAFTA

Bu hafta sahnelenecek Şehir Tiyatroları oyunları: Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi, Sen

İstanbul’dan Daha Güzelsin, Zehir, Geçit, Çın Sabahta, Melek, Uzlaşma, Bir Gün

Ayakkabımın Teki, Elma Kurdu Kırtık.

Destek verilen misafir oyunlar: Vişne Bahçesi, Lal Hayal, Baba, Kim Geldi?, Akciğer,

Gayr-i İhtiyari, Üçü Bir Arada.

Bu hafta sahnelenecek oyunlar:

Zehir

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan çift, yıllar sonra bir araya gelmek zorunda

kalır. Günlük sohbetle başlayan buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür. Karşı

tarafın da neler hissettiğine dair eksik bırakılan taşlar yerine oturur. Kadın ve erkek

dünyasının bakış açısına odaklanan eser Hollanda’da oynanmasının ardından çeşitli dillere

çevrilmiş; Amerika, İngiltere gibi ülkelerdeki tiyatrolarda sahnelenmiştir. Lot Vekemans’ın

yazdığı oyunu Şaban Ol çevirdi. Oyunda Sevinç Erbulak ve Ahmet Saraçoğlu rol alıyor.

Oyun, 17, 19, 21 Kasım 2020 tarihlerinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi(Yeni Oyun)

Demirci ustası Rüstem’in oğlu Cemal’in, Girit’te başlayıp İstanbul’da son bulan “tuhaf”

hikâyesi, meddah üslubuyla modern tiyatronun teknik olanakları birleştirilerek anlatılıyor.

Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği oyunda Esen Koçer, Levent Üzümcü rol alıyor. Oyun,

21 Kasım 2020 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin

Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun… Üçünün ortak yazgısı, aynı mekânda, dile

gelenlerden daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen cümlelerde gizli… Erkeklerin yalnız ve

eksik bıraktığı yaşamlarında, birbirlerine tutunurken ve giderek birbirine benzerken, geçmiş,

şimdi ve gelecek içiçe geçiyor. Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, İstanbul fonunda Ayfer,

Başak ve Melis’in hikâyesini anlatıyor. Kadının değişmeyen hikâyesini…

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz

Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 17, 19 Kasım 2020 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

Melek

Aktris Melek Kobra’nın günlüklerinden yola çıkılarak yazılan oyunda, kısacık bir ömre

sığdırılan büyük aşk ve acılara tanıklık ederken, 1930’ların sanat hayatının içinde bir

primadonnanın uyuşturucu bağımlılığı, hastalık, parasızlık ve yalnızlığa sürüklenişini

izliyoruz.

Rüstem Ertuğ Altınay’ın yazdığı Jale Karabekir’in yönettiği oyunda Yeşim Koçak rol

alıyor. Oyun, 17, 19, 21 Kasım 2020 tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

Çın Sabahta

Zengin bir ailede yetişen Güneşi, ailesinin dayatmalarından kaçarak, kendi özgür yaşamını

kurmak için mütevazı bir daireye taşınır. İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Güneşi’nin

boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan dairesine taşınan Feriha girer. Ömrü boyunca

hayalini kurduğu ‘damı akmayan eve’ taşınmayı nihayet başaran Feriha’nın umudu ve

mutluluğu, Güneşi’nin dünyasına pek çok yenilik getirecektir. Nezihe Meriç’in yazdığı Hülya

Karakaş’ın yönettiği oyunda Ayşe Günyüz Demirci, Hülya Karakaş rol alıyor. Oyun, 17, 19,

21 Kasım 2020 tarihlerinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

Geçit



Çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir ağa ve maraba, saklandıkları yerden kontrol

noktasını izlerler. İki kişi arasındaki ilişki aslında insanlığın varlığından beri mücadele ettiği

mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin hikâyesinin özeti gibidir.

Cem Düzova’nın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Emre Narcı ve Müslüm Tamer

rol alıyor. Oyun, 21 Kasım 2020 tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.

Uzlaşma



Bir süre önce ayrılan Anna ve Pierre artık bir çift olmasalar bile hala ebeveyndir ve oğullarıyla

iletişim konusunda sıkıntı çekmektedirler. Bu nedenle sürekli birbirlerini suçlayıp tartışarak

hem kendilerinin hem de çocuklarının yaşamını cehenneme çevirirler. Sonunda sorunu

çözmek için aile mahkemesinin atadığı arabulucular eşliğinde uzlaşma toplantılarına

katılmaya ikna olurlar. Toplantılar boyunca sadece ayrılan çift değil, olaya profesyonel olarak

dahil olsalar da özel yaşamlarında benzer sorunlar yaşayan arabulucular İsabelle ve Jeanne

da sarsıcı iç hesaplaşmalarla karşı karşıya kalır… Chloe Lambert’in yazdığı Aslı İçözü’nün

yönettiği oyunda Kırmızı Ekipte: Gökçer Genç, Işıl Zeynep, Yeliz Şatıroğlu, Zeliha Bahar

Çebi, Mavi Ekipte: Elvan Boran, Ercan Demirhan, Dolunay Pircioğlu, Mana Alkoy rol

alıyor. Oyun, 19 Kasım 2020 tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.

Bir Gün Ayakkabımın Teki (3+ Yaş)

Rengarenk bir mutfak… Ama her yer çok dağınık… Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp

gitmeye karar verir ama ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. O da ne, önce ayakkabısının

diğer teki, sonra mutfaktaki her şey konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook’u

aramaya gitmiştir ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir… Derya Yıldırım’ın

yazdığı, Özgür Kaymak’ın yönettiği oyunda Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 22 Kasım 2020

tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

Elma Kurdu Kırtık (4-7 Yaş)

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde

oynanan eğlenceli bir çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak

için çıktığı yolculuğu anlatır. Sahip olduklarına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören

Kırtık bu yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin

farkına varır. Çocukların sosyal çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken oyun somut

nesnelerle soyut kavramları ilişkilendirerek çocuğun algısını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Çocuğun günlük yaşamında yaşadığı çelişkileri renkli bir hayal dünyasında yeniden yaratan

oyun çocuğa kendi gerçekliğine dışarıdan bakabilme şansı verir. B. Çağatay Çakıroğlu ve

Ö. Barış Bakova’nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu’nun yönettiği oyunda; Elyesa Çağlar

Evkaya ve Seda Çavdar rol alıyor. Oyun, 22 Kasım 2020 tarihinde Kağıthane Sadabad

Sahnesi’nde.

DESTEK VERİLEN MİSAFİR OYUNLAR

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın oyunu Vişne Bahçesi, 19 Kasım 2020 tarihinde

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

Songül Öden’in oyunu Lal Hayal, 21 Kasım 2020 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul

Sahnesi’nde.

Pürtelaş Tiyatro’nun oyunu Baba, 22 Kasım 2020 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul

Sahnesi’nde.

Gaziosmanpaşa Sahnesi

Askıda Tiyatro’nun oyunu Kim Geldi?, 21 Kasım 2020 tarihinde Gaziosmanpaşa

Sahnesi’nde.

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

Tiyatro.in’in oyunu Akciğer, 17 Kasım 2020 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal

Sahnesi’nde.

Giyotin Sanat’ın oyunu Gayr-i İhtiyari, 19 Kasım 2020 tarihinde Üsküdar

Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

Ümraniye Sahnesi

İstanbul Halk Tiyatrosu’nun oyunu Üçü Bir Arada, 17 Kasım 2020 tarihinde

Ümraniye Sahnesi’nde.

Sahnelerimizde Aldığımız Covid-19 Tedbirleri

İBB Şehir Tiyatroları COVID-19 tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın

23.06.2020 tarihinde yayınladığı genelgeye uygun olarak gereken önlemleri aldı. Kontrollü

normalleştirme süreci için tiyatro salonları yeniden düzenlendi, sahnelenecek oyunlar yeni

şartlara göre yeniden seçildi.

Oturma düzeni 1 dolu 1 boş olacak şekilde %50 doluluk olacak şekilde planlandı.

Maskesiz izleyicilerin salonda bulunmasına izin verilmeyecek.

Fuayelere her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde, belirli sayıda seyirci kabul edilecek.

Salonların klima sistemi yeni şartlara uygun şekilde yüzde 100 temiz havayla çalışacak

şekilde ayarlandı.

Salon girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, dezenfektan bulundurulacak.

Fuayede beklemeyi ve kalabalık oluşumunu azaltmak için salon kapıları daha erken açılacak.

Seyircilerimizin kademeli bir şekilde salona giriş yapmalarını sağlayacağız. Oyun sonrası

çıkışta yığılma olmaması için acil çıkış kapıları da açılacak, izleyicilerimizin binalarımızdan

çıkışları daha hızlı gerçekleştirilecek.

Oyundan 1 gün sonra, gerek seyircilerimizin gerekse sanatçı ve teknik ekipte görevli tüm

çalışma arkadaşlarımızın kullandıkları alanlarda detaylı temizlik çalışması yapılacak ve

dezenfekte makinesi ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecek. Böylelikle bir sonraki seans

için sahneye gelecek izleyicilerimize hijyenik bir ortam sağlamış olacağız.