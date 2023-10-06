İBB Şehir Tiyatroları'na 4 ödül

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini bulan ödüllerde, 25 adaylığa sahip olan İBB Şehir Tiyatroları geceye damgasını vurdu.

Sahnelediği klasik ve modern tiyatro oyunlarıyla seyirciden büyük ilgi gören İBB Şehir Tiyatroları, sahnelenen yüzlerce oyun ve performans arasından seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda 4 ödüle layık görüldü.

Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu Ödülü Fosforlu Cevriye oyunuyla Binnur Şerbetçioğlu’na,

Yılın En Başarılı Sahne Müziği Ödülü Fosforlu Cevriye oyunuyla Oğuzhan Balcı’ya,

Yılın En Başarılı Hareket Düzeni Ödülü Fosforlu Cevriye oyunuyla Maral Cerenoğlu’na,

Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı Ödülü Tartuffe oyunuyla Eylül Gürcan’a verildi.

Ödül alan sanatçılarımıza İBB Şehir Tiyatroları adına teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.