İBB Şehir Tiyatroları Yeni Tiyatro Sezonuna Shakespeare’in Ölümsüz Eseri Hamlet’in Prömiyeriyle Başladı

Usta Yönetmen Engin Alkan, William Shakespeare’in yazdığı Hamlet’i farklı bir yorumla seyirciyle buluşturdu. Tiyatro tarihinin en ünlü eseri Hamlet, 5 Ekim 2022 Çarşamba günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapılan prömiyerinde seyircinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Oyunun prömiyerine; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Kültürel Etkinlikler Müdürü Gül Ayşe Eken, Sosyal Hizmetler Müdürü Nazlı Enif Dipşar, İBB Meclis Üyesi Murat Cirav, Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcısı Oytun Askeroğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Can Başak, Edebi Kurul Üyeleri Özen Yula ve Oğuz Atıcı’nın da aralarında olduğu Şehir Tiyatroları sanatçıları katıldı.

Oyunun sonunda söz alan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever:

“Bizim için her sezon, her prova, her oyun yeni bir yolculuk demektir; aramıza katılacak bir sürü yeni insan, yeni arkadaş demektir. Bu yolculuk en sonunda sizlerle taçlanıyor. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim.

Biz bu sene İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak İstanbullu seyircilerimizi klasiklerle buluşturmak istedik. Özellikle gençleri klasiklerle buluşturmak istedik. Geçmişten geleceğe bir köprü olmak istedik. Umarım bu yolculukta çok mutlu olmuşsunuzdur. Bütün oyunlarımıza bekliyoruz. Sizlere iyi bir sezon diliyorum,” dedi.