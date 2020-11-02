İBB ŞEHİR TİYATROLARI KASIM AYINDA 3’Ü YENİ, 45 OYUNLA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

Sezon minimalde sahnelenecek eserler, daha az kadroyla temsil edilebilecek eserler

arasından seçildi. Oyunlarımızın süreleri 60-70 dakikayı aşmayacak şekilde tek perde olarak

belirlendi. Dekor ve ışık minimum seviyede tutuldu. Sanatçı ve teknik ekibimizin sağlığı için

daha az sayıda temsil sahnelerimizde yer alacak. Kazanılan zaman ve mekân olanaklarıyla

özel tiyatroların oyunlarına yer verilecek.

Şehir Tiyatroları oyunları: Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf

Hikâyesi, İfigenya, Zehir, Geçit, Matruşka, Ay Carmela!, Çın Sabahta, Melek, Antigone,

Kısraklı Kadın, Uzlaşma, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Elma Kurdu Kırtık.

Destek verilen misafir oyunlar: Merhaba, Vişne Bahçesi, Lal Hayal, Baba, Hedda Gabler,

Fotoğraf 51, Daha İyi Günlerimiz Olmuştu, Fanatik, Van Gogh, Marx İstanbul’da, Übü Hep

Übü, Halktan Biri, Kim Geldi?, Bir Delinin Güncesi, Bence Hiç Komik Değil, Yalan Dolan,

Dali’nin Kadınları, Çocukluğun Soğuk Geceleri, Angina Pektoris, Küskün Yüreklerin Türküsü,

Pasaport or Pasaport Oder Reisepass, Actor, Hipokrat, Bir Garip Orhan Veli, Tezgah,

Akciğer, Gayr-i İhtiyari, Tırnak İçinde Hizmetçiler, Muamma, Karahindiba, Üçü Bir Arada.

Sezon Minimal Kasım 2020 Programı

Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi(Yeni Oyun)

Demirci ustası Rüstem’in oğlu Cemal’in, Girit’te başlayıp İstanbul’da son bulan “tuhaf”

hikâyesi, meddah üslubuyla modern tiyatronun teknik olanakları birleştirilerek anlatılıyor.

Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği oyunda Esen Koçer, Levent Üzümcü rol alıyor. Oyun,

10, 12, 14 Kasım 2020 tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 21 Kasım 2020

tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

İfigenya(Yeni Oyun)

Antik Yunan’ın bilinen üç büyük tragedya yazarından biri olan Euripides’ten, merkezine farklı

mitolojilerde konu edinilen kurban ritüelini alan bir klasik. Yazarın Bakkhalar ile beraber en

sık yorumlanan tragedyalardan biri olan oyunu İfigenya; Kral Agamemnon’un Troya seferi

öncesi tanrılardan yardım alabilmek için kendisinden istendiği üzere kızını kurban edişinin

öyküsü... Oyun kurban ritüelini, Euripides’in ödünsüz ve sorgulayıcı yaklaşımıyla erk

sahiplerinin iktidar uğruna savaş ve yıkımla girdikleri ilişkiyi sahneye taşıyor. Vatan ve zafer

uğruna feda edilen kız çocuğunun binlerce yıllık öyküsü, bugün dünyanın farklı köşelerinde

yaşanan savaş ve çatışmaların sebep olduğu yıkımlarla, aile trajedileriyle akrabalık kuruyor.

Klasik eserlere getirdiği çağdaş yaklaşımlarla tanıdığımız yönetmen Serdar Biliş, bu köklü

tragedyayı da güncel bir yorumla seyirciyle buluşturuyor.

Euripides’in yazdığı, Serdar Biliş’in uyarlayıp yönettiği oyunda Caner Çandarlı, Ceren

Kaçar, Elvan Boran rol alıyor. Oyun 26 Kasım 2020 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul

Sahnesi’nde.

Antigone(Yeni Oyun)

Devletin olmazsa olmaz yasası, bireyin vicdanında karşılığını bulamazsa, iktidarın elinde

tuttuğu iki ucu kızgın demir kimi yakar?

Sophokles’in binlerce yıl önce kaleme aldığı aynı adlı oyunundan uyarlanan Antigone’de;

aynı savaşta birbirini öldüren, ama biri kahraman diğeri hain ilan edilen iki kardeşine de, son

görevini yapmakta kararlı olan Antigone ile; devletin varlığıyla kendi varlığını eş tutan

Kreon’un buyruklarından geri adım atmayan duruşu karşı karşıya geliyor.

İnsanlığın tüm kadim deneyimleri tarihe gömülürken yine de çözülmeyen, kaybolmayan

çelişkilerimizi sahneye getiren “Antigone”, dünden bu günü tartışıyor.

Sabahattin Ali’nin çevirdiği Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği oyunda Aslı Menaz, Cengiz

Tangör, Destan Batmaz, Gözde İpek Köse, Onur Şirin, Özgün Akaçça, Zafer Kırşan rol

alıyor. Oyun, 24, 26, 28 Kasım 2020 tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin

Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun… Üçünün ortak yazgısı, aynı mekânda, dile

gelenlerden daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen cümlelerde gizli… Erkeklerin yalnız ve

eksik bıraktığı yaşamlarında, birbirlerine tutunurken ve giderek birbirine benzerken, geçmiş,

şimdi ve gelecek içiçe geçiyor. Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, İstanbul fonunda Ayfer,

Başak ve Melis’in hikâyesini anlatıyor. Kadının değişmeyen hikâyesini…

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz

Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 3, 5 Kasım 2020 tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul

Sahnesi’nde, 7 Kasım 2020 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde, 17, 19 Kasım 2020

tarihlerinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

Zehir

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan çift, yıllar sonra bir araya gelmek zorunda

kalır. Günlük sohbetle başlayan buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür. Karşı

tarafın da neler hissettiğine dair eksik bırakılan taşlar yerine oturur. Kadın ve erkek

dünyasının bakış açısına odaklanan eser Hollanda’da oynanmasının ardından çeşitli dillere

çevrilmiş; Amerika, İngiltere gibi ülkelerdeki tiyatrolarda sahnelenmiştir. Lot Vekemans’ın

yazdığı oyunu Şaban Ol çevirdi. Oyunda Covid-19 tedbirleri kapsamında 2 farklı sanatçı

ekibi yer alıyor. İlk ekipte Sevinç Erbulak ve Ahmet Saraçoğlu, 2. ekipte Aslıhan

Kandemir ve Eraslan Sağlam rol alıyor. Oyun, 3, 5, 7, 10, 17, 19, 21, 24 Kasım 2020

tarihlerinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

Geçit



Çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir ağa ve maraba, saklandıkları yerden kontrol

noktasını izlerler. İki kişi arasındaki ilişki aslında insanlığın varlığından beri mücadele ettiği

mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin hikâyesinin özeti gibidir.

Cem Düzova’nın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Covid-19 tedbirleri kapsamında

2 farklı sanatçı ekibi yer alıyor. İlk ekipte Gürol Güngör ve Hasip Tuz, 2. ekipte Emre Narcı

ve Müslüm Tamer rol alıyor. Oyun, 3, 5, 7 Kasım 2020 tarihlerinde Gaziosmanpaşa

Sahnesi’nde, 10, 12, 14, 21, 24, 26, 28 Kasım 2020 tarihlerinde Ümraniye Sahnesi’nde.

Melek



Aktris Melek Kobra’nın günlüklerinden yola çıkılarak yazılan oyunda, kısacık bir ömre

sığdırılan büyük aşk ve acılara tanıklık ederken, 1930’ların sanat hayatının içinde bir

primadonnanın uyuşturucu bağımlılığı, hastalık, parasızlık ve yalnızlığa sürüklenişini

izliyoruz.

Rüstem Ertuğ Altınay’ın yazdığı Jale Karabekir’in yönettiği oyunda Yeşim Koçak rol

alıyor. Oyun, 17, 19, 21 Kasım 2020 tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

Kısraklı Kadın



Londra’da bir hastanede bebek bekleyen bir kadının rüya ile gerçek, terkettigi Anadolu

topraklarıyla Batı arasında bocalamalarını, büyülü bir ortamda sunan oyun, daha önce

İngiltere, Almanya, İsveç ve Hollanda’da sahnelendi. Şimdi ilk kez Türkiye’de.

Leyla Nazlı’nın yazdığı Lerzan Pamir’in yönettiği oyunda Elçin Atamgüç, Pervin Bağdat,

Gökçer Genç, Eylül Soğukçay rol alıyor. Oyun, 3, 5, 7, 10 Kasım 2020 tarihlerinde Üsküdar

Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

Matruşka

Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayışlar...

Varoluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama

mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama

uğraşını mercek altına alıyor. Tuncer Cücenoğlu’nun yazıp Bora Seçkin’in yönettiği oyunda

Cem Karakaya, Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 10, 12, 14 Kasım 2020 tarihlerinde

Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

Ay, Carmela!

İspanya’da Milliyetçiler ve Cumhuriyetçiler arasında geçen iç savaş dönemini anlatan

oyunda, iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino, Franco önderliğindeki Milliyetçiler

tarafından rehin alınır. Belçite şehrinin işgalini kutlayan Milliyetçiler tarafından istemedikleri

bir gösteriye zorlanırlar. Bu zorlamanın sonucunda içinde bulundukları savaşı, “gösteri

yapılmalı mı, yapılmamalı mı?“ sorusuyla sanatı ve sanatçıyı sorgulamaları, işleri gereği

güldürmeyi, eğlendirmeyi hedefleyen bu iki oyuncunun isyanları, gelgitleri, kayıpları anlatılır.

Jose Sanchis Sinisterra’nın yazdığı, Yalçın Baykul’un çevirdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği

oyunda, Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık, Deran Özgen rol alıyor. Oyun, 3, 5, 7, 10

Kasım 2020 tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, 24, 26 Kasım 2020

tarihlerinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

Çın Sabahta

Zengin bir ailede yetişen Güneşi, ailesinin dayatmalarından kaçarak, kendi özgür yaşamını

kurmak için mütevazı bir daireye taşınır. İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Güneşi’nin

boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan dairesine taşınan Feriha girer. Ömrü boyunca

hayalini kurduğu ‘damı akmayan eve’ taşınmayı nihayet başaran Feriha’nın umudu ve

mutluluğu, Güneşi’nin dünyasına pek çok yenilik getirecektir. Nezihe Meriç’in yazdığı Hülya

Karakaş’ın yönettiği oyunda Ayşe Günyüz Demirci, Hülya Karakaş rol alıyor. Oyun, 10, 12,

14 Kasım 2020 tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde, 17, 19, 21, 24 Kasım 2020

tarihlerinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

Uzlaşma

Bir süre önce ayrılan Anna ve Pierre artık bir çift olmasalar bile hala ebeveyndir ve oğullarıyla

iletişim konusunda sıkıntı çekmektedirler. Bu nedenle sürekli birbirlerini suçlayıp tartışarak

hem kendilerinin hem de çocuklarının yaşamını cehenneme çevirirler. Sonunda sorunu

çözmek için aile mahkemesinin atadığı arabulucular eşliğinde uzlaşma toplantılarına

katılmaya ikna olurlar. Toplantılar boyunca sadece ayrılan çift değil, olaya profesyonel olarak

dahil olsalar da özel yaşamlarında benzer sorunlar yaşayan arabulucular İsabelle ve Jeanne

da sarsıcı iç hesaplaşmalarla karşı karşıya kalır… Chloe Lambert’in yazdığı Aslı İçözü’nün

yönettiği oyunda Kırmızı Ekipte: Gökçer Genç, Işıl Zeynep, Yeliz Şatıroğlu, Zeliha Bahar

Çebi, Mavi Ekipte: Elvan Boran, Ercan Demirhan, Dolunay Pircioğlu, Mana Alkoy rol

alıyor. Oyun, 12, 14 Kasım 2020 tarihlerinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde, 5, 7, 19

Kasım 2020 tarihlerinde Ümraniye Sahnesi’nde.

Bir Gün Ayakkabımın Teki (3+ Yaş)

Rengarenk bir mutfak… Ama her yer çok dağınık… Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp

gitmeye karar verir ama ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. O da ne, önce ayakkabısının

diğer teki, sonra mutfaktaki her şey konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook’u

aramaya gitmiştir ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir… Derya Yıldırım’ın

yazdığı, Özgür Kaymak’ın yönettiği oyunda Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 8, 15 Kasım

2020 tarihlerinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde, 22, 29 Kasım 2020 tarihlerinde

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

Elma Kurdu Kırtık (4-7 Yaş)

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde

oynanan eğlenceli bir çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak

için çıktığı yolculuğu anlatır. Sahip olduklarına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören

Kırtık bu yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin

farkına varır. Çocukların sosyal çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken oyun somut

nesnelerle soyut kavramları ilişkilendirerek çocuğun algısını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Çocuğun günlük yaşamında yaşadığı çelişkileri renkli bir hayal dünyasında yeniden yaratan

oyun çocuğa kendi gerçekliğine dışarıdan bakabilme şansı verir. B. Çağatay Çakıroğlu ve

Ö. Barış Bakova’nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu’nun yönettiği oyunda; Elyesa Çağlar

Evkaya ve Seda Çavdar rol alıyor. Oyun, 22, 29 Kasım 2020 tarihlerinde Kağıthane

Sadabad Sahnesi’nde, 8, 15 Kasım 2020 tarihlerinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi

Sahnesi’nde.

DESTEK VERİLEN MİSAFİR OYUNLAR

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Dostlar Tiyatrosu’nun oyunu Merhaba, 7 Kasım 2020 tarihinde Harbiye Muhsin

Ertuğrul Sahnesi’nde.

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın oyunu Vişne Bahçesi, 19 Kasım 2020 tarihinde

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

Songül Öden’in oyunu Lal Hayal, 21 Kasım 2020 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul

Sahnesi’nde.

Pürtelaş Tiyatro’nun oyunu Baba, 22 Kasım 2020 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul

Sahnesi’nde.

Pangar’ın oyunu Hedda Gabler, 28 Kasım 2020 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul

Sahnesi’nde.

Craft’ın oyunu Fotoğraf 51, 29 Kasım 2020 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul

Sahnesi’nde.

Fatih Reşat Nuri Sahnesi

Oyun Atölyesi’nin oyunu Daha İyi Günlerimiz Olmuştu, 12 Kasım 2020 tarihinde

Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

SBR Prodüksiyon’un oyunu Fanatik, 14 Kasım 2020 tarihinde Fatih Reşat Nuri

Sahnesi’nde.

Tiyatro Gerçek’in oyunu Van Gogh, 26 Kasım 2020 tarihinde Fatih Reşat Nuri

Sahnesi’nde.

Tiyatro Evi’nin oyunu Marx İstanbul’da, 28 Kasım 2020 tarihinde Fatih Reşat Nuri

Sahnesi’nde.

Kağıthane Sadabad Sahnesi

Tiyatrops’un oyunu Übü Hep Übü, 14 Kasım 2020 tarihinde Kağıthane Sadabad

Sahnesi’nde.

Komediatürk’ün oyunu Halktan Biri, 28 Kasım 2020 tarihinde Kağıthane Sadabad

Sahnesi’nde.

Gaziosmanpaşa Sahnesi

Askıda Tiyatro’nun oyunu Kim Geldi?, 21 Kasım 2020 tarihinde Gaziosmanpaşa

Sahnesi’nde.

Tiyatro Biteatral’in oyunu Bir Delinin Güncesi, 28 Kasım 2020 tarihinde

Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi

Tiyatro Retorik’in oyunu Bence Hiç Komik Değil, 7 Kasım 2020 tarihinde

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

Tema Sanat’ın oyunu Yalan Dolan, 14 Kasım 2020 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet

Yesevi Sahnesi’nde.

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu’nun oyunu Dali’nin Kadınları, 28 Kasım 2020

tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

Seyyar Sahne’nin oyunu Çocukluğun Soğuk Geceleri, 3 Kasım 2020 tarihinde

Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

Küçük Salon’un oyunu Angina Pektoris, 5 Kasım 2020 tarihinde Kadıköy Haldun

Taner Sahnesi’nde.

Tatavla Tiyatro’nun oyunu Küskün Yüreklerin Türküsü, 7 Kasım 2020 tarihinde

Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

Germinal Tiyatro’nun oyunu Pasaport or Pasaport Oder Reisepass, 24 Kasım

2020 tarihinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

Tiyatro Avesta’nın oyunu Actor, 26 Kasım 2020 tarihinde Kadıköy Haldun Taner

Sahnesi’nde.

Toy İstanbul’un oyunu Hipokrat, 28 Kasım 2020 tarihinde Kadıköy Haldun Taner

Sahnesi’nde.

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

Reha Özcan Kumpanyası’nın oyunu Bir Garip Orhan Veli, 12 Kasım 2020 tarihinde

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

İkinci Kat’ın oyunu Tezgah, 14 Kasım 2020 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal

Sahnesi’nde.

Tiyatro.in’in oyunu Akciğer, 17 Kasım 2020 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal

Sahnesi’nde.

Giyotin Sanat’ın oyunu Gayr-i İhtiyari, 19 Kasım 2020 tarihinde Üsküdar

Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

Tiyatro Hemhal’in oyunu Tırnak İçinde Hizmetçiler, 26 Kasım 2020 tarihinde

Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

Kumbaracı 50’nin oyunu Muamma, 28 Kasım 2020 tarihinde Üsküdar Kerem

Yılmazer Sahnesi’nde.

Ümraniye Sahnesi

Civil Production’un oyunu Karahindiba, 3 Kasım 2020 tarihinde Ümraniye

Sahnesi’nde.

İstanbul Halk Tiyatrosu’nun oyunu Üçü Bir Arada, 17 Kasım 2020 tarihinde

Ümraniye Sahnesi’nde.

Sahnelerimizde Aldığımız Covid-19 Tedbirleri

İBB Şehir Tiyatroları COVID-19 tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın

23.06.2020 tarihinde yayınladığı genelgeye uygun olarak gereken önlemleri aldı. Kontrollü

normalleştirme süreci için tiyatro salonları yeniden düzenlendi, sahnelenecek oyunlar yeni

şartlara göre yeniden seçildi.

Oturma düzeni 1 dolu 1 boş olacak şekilde %50 doluluk olacak şekilde planlandı.

Maskesiz izleyicilerin salonda bulunmasına izin verilmeyecek.

Fuayelere her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde, belirli sayıda seyirci kabul edilecek.

Salonların klima sistemi yeni şartlara uygun şekilde yüzde 100 temiz havayla çalışacak

şekilde ayarlandı.

Salon girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, dezenfektan bulundurulacak.

Fuayede beklemeyi ve kalabalık oluşumunu azaltmak için salon kapıları daha erken açılacak.

Seyircilerimizin kademeli bir şekilde salona giriş yapmalarını sağlayacağız. Oyun sonrası

çıkışta yığılma olmaması için acil çıkış kapıları da açılacak, izleyicilerimizin binalarımızdan

çıkışları daha hızlı gerçekleştirilecek.

Oyundan 1 gün sonra, gerek seyircilerimizin gerekse sanatçı ve teknik ekipte görevli tüm

çalışma arkadaşlarımızın kullandıkları alanlarda detaylı temizlik çalışması yapılacak ve

dezenfekte makinesi ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecek. Böylelikle bir sonraki seans

için sahneye gelecek izleyicilerimize hijyenik bir ortam sağlamış olacağız.