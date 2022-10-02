Hyllarima Antik Kenti'ndeki tiyatro ve tümülüs turizme kazandırıldı
Klasik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapıların bulunduğu antik kentte 2 bin kişilik tiyatro ve tümülüs alanında yürütülen kazı çalışması ile yapılar gezilebilir hale getirildi.
KÜLTÜR-SANAT 02.10.2022, 16:48
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kazı çalışması yürütülen Hyllarima Antik Kenti'ndeki Helenistik Döneme ait tiyatro ve tümülüs gün yüzüne çıkarılarak ziyaretçilere açıldı.
Derebağ Mahallesi'nde yer alan, Klasik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapıların bulunduğu antik kentte, Muğla Valiliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kavaklıdere Belediyesi ve Muğla Müze Müdürlüğünce yapılan temizlik çalışmasının ardından kazı çalışmalarına devam ediliyor.
Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda surlarla çevrilmiş Hyllarima yerleşimi; tiyatro, meclis binası, agora gibi önemli yapıları bünyesinde barındırıyor.
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