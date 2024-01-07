Hülya Koçyiğit'in Konuğu Murat Karahan

Türkiye’yi dünyanın pek çok ülkesinde, ünlü operalarda başarıyla temsil eden, çok güçlü bir sese sahip olan tenorumuz Murat Karahan, “Yurt dışında sahneye çıktığımda tarifi imkânsız bir duygu yaşıyorum. Bu sanatı en üst seviyede icra ediyorsunuz ve bir Türk sanatçı olarak insanlar sizi ayakta alkışlıyor. Bu alkışları kişisel algılamıyorum. Alkışları Türkiye için alıyorum. Sanat ve spor bu ülkenin sahip olabileceği en naif ama bir o kadar da güçlü unsurlardır. Ülkenin pozitif görünürlüğünü sağlamak parayla satın alınamayacak bir şey” dedi.

Hülya Koçyğit’in sahnelerini izleyip kendi kendini eleştiriyor musun sorusuna Karahan şu cevabı verdi: “Yetenek Allah vergisi ama gerisi çalışmak. Ben çalışırken bir insanım. Çalışırken artık benim tek bir hedefim var. Daha iyisini nasıl yapabilirim? O çaba bana pozitif olarak dönüyor. Bir insan için en tehlikeli şeyin “oldum” kelimesi olduğunu düşünüyorum. Ben o kelimeyi lügatımdan çıkardım, olmaya çalışıyorum.”

İnsanlarımızın operaya karşı ön yargılarının olduğunun altını çizen Murat Karahan, “Halkımızın çok sesli müziğe karşı ön yargısını kırmayı çok istiyorum. Mutlaka herkesin hayatta bir kere opera temsilini izlemesini çok isterim. Ben inanıyorum ki en azından yüzde otuzu operayı sevecektir. Opera birçok alanı içinde barındırıyor. Opera dünyanın en zengin sanatı ama zenginlerin sanatı değil. Ne kadar çok opera izleyicisi kazandırabilirsek o kadar büyük bir başarı.” dedi.