Hülya Koçyiğit, Sinan Çalışkanoğlu’nu konuk etti

Çocukluk ve öğrencilik zamanlarını anlatan Sinan Çalışkanoğlu “Yaramaz bir öğrenciydim. Uzun süre ilgi alanı bulamadım. İyi ki öyle bir çocuk olmuşum. Yaramaz çocukların hayal gücü geniş oluyor. Küçüklükten beri kendime ait bir dünyam vardı, hayvanlarla vakit geçiriyordum. Veteriner olmak istiyordum İki sokak kedisi ve üç sokak köpeğine bakıyoruz. Herkesin yapması gereken bir şey bu.” dedi.

Oyuncu olma hayali olmadığını ifade eden Sinan Çalışkanoğlu “Yeteneğimi, yaptığım taklitlerle annem fark etti. O zamanlar Devekuşu Kabarelerini taklit ederdik. Annem ‘bu çocuktan tiyatrocu olur’ kanısındaydı. Hala işlerimi takip eder; iş tutar ya da tutmaz yorumu yapar ve genelde tutar. 7- 8 yaşındayken ismimi saçımı değiştirip dışarı çıkıyormuşum. Aslında zaten oynuyormuşum.” dedi.

Kop-Art TV adlı YouTube kanalında devam eden projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Sinan Çalışkanoğlu “YouTube’a geçmek televizyona göre daha kolay. Sektörde dijitale doğru bir kayma var. Kop-Art TV’de 5 bölüm çektik, çok keyifli bir iş ve çekimlere devam edeceğiz. Kop-Art TV’nin başka projeleri de olacak. Ben sunuculuk yapmayı seviyorum, farklı formatlarda sunuculuk yaptım ve çok keyif aldım.” dedi.

Tiyatro yapmak istediğini dile getiren Sinan Çalışkanoğlu “Güzel bir proje bulup tekrar sahnede olmak istiyorum. Pandemi girince projeler durdu, tekrar hayata geçsin istiyorum. Kabare tarzı oynamıştım, çok keyifliydi. Her şey aslına döner. Her ne kadar teknoloji ve dijital, hayatın içine girse de insanlar insan hikayesi dinlemek istiyor. Tiyatro salonlarının tıklım tıklım olması müthiş.” dedi.

Oyunculuğa nasıl başladığını anlatan Sinan Çalışkanoğlu “Davetsiz misafir ilk işimdi, küçük bir rolüm vardı. Bir gün arkadaşımın deneme çekimine gittik birlikte. Orada bana ‘sen de gir’ dediler. Hayat Bilgisi dizisine öyle girdim. Sonra Selena geldi. Gani ağabey ile en uzun işimiz oldu. Gani Müjde benim için çok önemli bir örnektir. Onun kalemine çok güveniyordum. O da karaktere katacaklarıma güveniyordu. Beni yolda görüp ‘Aaa Hades ağabey’ diyenler var. Hades’in üzerime yapışmasından hiç rahatsız olmadım. Bugün iyi bir senaryo ile çekilse yine izlenir.” dedi.

Gizemli Ada Mençuna filminde nasıl yer aldığı hakkında açıklamalar yapan Sinan Çalışkanoğlu “Çocuklarla ilgili sinema filmleri gelmişti. Onları sevmemiştim. Ama bu filmi sevdiğim için yer aldım. Gizemli Ada Mençuna filmi çocukları dijitalden uzaklaştırıp dayanışma ruhunu aşılıyor.” dedi.