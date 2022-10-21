Son Dakika

Hülya Koçyiğit "Derman" filmi gösteriminde hayranlarıyla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit konuk oldu.

KÜLTÜR-SANAT 21.10.2022, 11:36
Hülya Koçyiğit "Derman" filmi gösteriminde hayranlarıyla buluştu

Festival etkinlikleri kapsamında Şerif Gören'in yönetmenliğini üstlendiği 1983 yapımı "Derman" filmi, AKM Yeşilçam Sineması'nda sinemaseverlerle buluştu.

Gösterim öncesinde filmi izlemeye gelen hayranlarının da katılımıyla Koçyiğit'in Türk sinemasını ve izlenen filmin çekimlerini anlattığı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşiyi yöneten sinema eleştirmeni Alin Taşçıyan, Hülya Koçyiğit'in, Türk sinemasının en çok Altın Portakal'ı kazanan kadın oyuncusu olduğunu söyledi.

"Gerçek hayatı anlatan yaşayan karakterleri canlandırmak istedim"

Koçyiğit ise Türk sinemasının çeşitli dönemleri olduğunu, zamanla yaşam şartlarının ve ihtiyaçların da değiştiğini belirterek, "Yeşilçam diye adlandırdığımız sinema, melodramların, romantizmin olduğu yıllar ama daha sonra gerçek hayatı anlatan yaşayan karakterleri canlandırma isteği bir oyuncu olarak bende çok fazla belirdi." dedi.

Dönemin önemli yönetmenleriyle çalışmak için çaba sarf ettiğini dile getiren Koçyiğit, "Birlikte senaryolara karar verdik. Bunların içinde benim için çok önemli olan Şerif Gören ile az önce hesap ediyorduk 7 film yapmışız ve bu yedi sene demek. Yaptığımız her bir film birbirinden daha değerli. Hem yurt içinden hem yurt dışından ödüller de kazandı." diye konuştu.

Usta oyuncu "Kurbağalar", "Derman", "Almanya Acı Vatan" ve "Firar" filmlerine değinerek, "Bu filmlerle yepyeni bir sinema anlayışı, yepyeni bir gerçekçilik sinemamıza hakim olmaya başladı. İyi ki de öyle oldu, daha genç nesil sinemamıza ilgi duymaya başladı. Yepyeni seyirciler kazandı sinemamız." değerlendirmesini yaptı.

Hülya Koçyiğit, gösterimi yapılan "Derman" filminin çekimleri esnasında yaşadıkları zorlukları, filmde oynadığı rolün önemini, dönemin şartlarını, çekimlere gittiğinde gördüklerini ve hissettiklerini de anlattı.

Hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektiren Koçyiğit, katılımcılarla birlikte filmi izledi.

#hülya koçyiğit #Derman
Yorumlar (0)
17
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ekim 2022
İmsak 05:50
Güneş 07:15
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:23
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Fulham 11 15
10. Brentford 11 14
11. Crystal Palace 10 13
12. Bournemouth 11 13
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 10 9
17. Aston Villa 11 9
18. Wolves 11 9
19. Leicester City 11 8
20. Nottingham Forest 11 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 28
2. Barcelona 10 25
3. Real Sociedad 10 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Osasuna 10 16
8. Valencia 10 15
9. Villarreal 10 15
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Real Valladolid 10 11
12. Sevilla 10 10
13. Almeria 10 10
14. Celta Vigo 10 10
15. Mallorca 10 9
16. Espanyol 10 9
17. Getafe 10 9
18. Girona 10 8
19. Cadiz 10 7
20. Elche 10 3