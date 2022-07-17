Hırvatistan'da "Türkiye Günleri" etkinliği düzenlendi
KÜLTÜR-SANAT 17.07.2022, 20:04
Hırvatistan'ın doğusundaki Darda kentinde Zagreb Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Türkiye Günleri" etkinliği düzenlendi.
Djola Yerel Turizm Birliği iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılara okçuluk ve kaligrafi öğretilirken, lokum, kahve ve çay gibi Türk mutfağının örnekleri de ikram edildi.
Zagreb YEE Koordinatörü Fuat Korkmaz, Djlola Yerel Turizm Birliği ile 2018'den bu yana ortak etkinlikler yaptıklarını ifade ederek, gelen herkese teşekkür etti.
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