Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif'in ziyarete açılışı dolayısıyla Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ve protokol üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta duaların edilmesinin ardından protokol üyeleri, Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

Uzun bir aradan sonra ziyarete açılan Hırka-i Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşların duygusal anlar yaşadığı görüldü.Hırka-i Şerif'i ziyaret için Van'dan geldiğini söyleyen Kıbrıs gazisi Sabri Bayar, "Geçen hafta geldiğimde kapalıydı, geri gittim. Sonra televizyonda açılacağını duydum, sabah da buraya geldim. Ağladım. İnsan görünce dayanamıyor." dedi.