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Hint sinemasının ünlü aktörü Aamir Khan, Adana'da hayranlarıyla bir araya geldi

Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, Adana'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Hint sinemasının ünlü aktörü Aamir Khan, Adana'da hayranlarıyla bir araya geldi

Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, Adana'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Khan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hindistan'da yarıda bıraktığı, 1994 ABD yapımı "Forrest Gump"ın uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" adlı filminin kalan çekimleri için Niğde'de yer bakmasının ardından Adana'yı ziyaret etti.

Filminin kalan çekimlerinin bir kısmını Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nın yanı sıra Adana ve İstanbul'da çekeceği öğrenilen Khan'a, hayranları büyük ilgi gösterdi.

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