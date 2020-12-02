Hilal Bebek’ten Çemberin Dışı

Hilal Bebek’in kaleme aldığı Çemberin Dışı, keyifli bir okuma deneyimi sunarken, okuru hayata dair önemli konuları sorgulamaya, yeni bakış açıları geliştirmeye davet ediyor. Zamanın ruhunu yakalayan kitap, değişimin, gelişimin, hayat sapaklarında doğru yolu tutturmanın izini sürüyor.

Hilal Bebek önsözünde okura şöyle sesleniyor:

“Değişim, gelişim ve bilginin değer olarak yüceltildiği böylesi bir çağda labirentin içinde ‘istediği yöne’ giden fareler gibiyiz. Opsiyonlar başkaları tarafından belirlendiyse seçim yapsak ne yazar? Nehirlerimiz dilediği yöne aksa ne olur yatakları önceden çizilmişse? Din, gelenek, kültür, bilim, coğrafya, politika, aile, çevre... Hepsi düşünce ve seçimlerimizin etrafına görünmez çemberler çizmekte. Bilinçli kararlar aldığımızı zannediyoruz. Duvara çarptığımız için geri döndüğümüzün farkında değiliz. Kazandığımızda kaybettiğimizin farkında değiliz. Bu oyundan çıkmak mümkün mü? Çizilmemiş yepyeni yollardan giderek düşünmek mümkün mü? Yazılmış algoritmaları alt edip kendi yazılımımızı yaratmak mümkün mü?”

Kitapta Cumhuriyet gazetesinin Pazar eki olmak üzere, Gazete Pencere, Psike-Art ve T24 gibi mecralarda farklı zaman dilimlerinde yayınlanmış denemeler bir araya geliyor. Zihin, aşk, insan, mutluluk, hayat gibi ana başlıkların çatısı altında yazar, okurla sohbet ederken, bilimsel ve felsefi altyapısı kuvvetli denemeler bütünü sunuyor. Aşka, mutluluğa, insana ve hayata dair bir el kitabı, pos-truth, pandemi döneminin şifreleri ve yeni hayata dair önemli öngörüler bütünü Çemberin Dışı. Dikkatle okunacak, altı çizilecek bir çalışma.

Yazar “Ve bana ilham olan hayat. Yaşam, canlılık, bilinç, irade... Hiçbir temel öğeni idrak edemedim henüz. Şaşkınlıklar içerisinde yaşıyorum seni. Şükran doluyum sana da. Bir de teessüf ediyorum bazen. Bu kadar ilham bedelsiz olamazdı.” diyor. Hayat pratiğine, deneyimine dair güçlü bir el kitabıyla karşı karşıyayız.