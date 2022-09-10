Hezarfen Necmeddin Okyay'a Saygı Sergisi AKM Galeri'de açıldı
Klasik Türk Sanatları Vakfı ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, ebru sanatçısı Alpaslan Babaoğlu'nun akkase ebru tekniğiyle hazırladığı 56 eseri yer alıyor.
KÜLTÜR-SANAT 10.09.2022, 21:00
Geleneksel Türk sanatlarının pek çok dalındaki eserleriyle sanat tarihinde iz bırakan Necmeddin Okyay'a ithafen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri'de sergi açıldı.
Klasik Türk Sanatları Vakfı ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, ebru sanatçısı Alpaslan Babaoğlu'nun akkase ebru tekniğiyle hazırladığı 56 eseri yer alıyor.
Açılışta bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AKM’nin İstanbul kültür hayatına çok farklı bir boyut getirdiğini söyledi.
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