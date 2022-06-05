Heykel koleksiyonuyla tanınan Antalya Müzesi 100 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor
Dünyanın en önemli heykel müzeleri arasında gösterilen Antalya Müzesi, insan yaşamına ait ilk izlerden Cumhuriyet dönemine kadar barındırdığı eserlerle 100 yıldır ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.
KÜLTÜR-SANAT 05.06.2022, 21:18
Bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutlayan Antalya Müzesi'nin ilk oluşumu 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalyanların kenti işgal ettiği döneme rastlıyor.
O dönemde Antalya'da açıkta bulunan bazı eserlerin İtalyan Konsolosluğuna taşınması girişimleri üzerine Antalya Lisesinde öğretmenlik yapan Süleyman Fikri Erten, Antalya Mutasarrıflığına başvurarak kendisini fahri Asar-ı Atika (eski eser) memuru olarak tayin ettirdi ve müze kurma çalışmalarına başladı.Eski eserleri Bayraktar Baba Türbesi'nde toplayarak bir depo müze oluşturan Erten, 1922 yılında eserleri o dönem Panaya Kilisesi olarak kullanılan Sultan Alaaddin Camisi'ne taşıyarak ilk müze binasını oluşturdu.
Röportaj & Söyleşi Tümü
19
açık
Namaz Vakti 06 Haziran 2022
|İmsak
|03:28
|Güneş
|05:26
|Öğle
|13:08
|İkindi
|17:07
|Akşam
|20:40
|Yatsı
|22:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31