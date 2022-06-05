Heykel koleksiyonuyla tanınan Antalya Müzesi 100 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor

Bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutlayan Antalya Müzesi'nin ilk oluşumu 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalyanların kenti işgal ettiği döneme rastlıyor.

O dönemde Antalya'da açıkta bulunan bazı eserlerin İtalyan Konsolosluğuna taşınması girişimleri üzerine Antalya Lisesinde öğretmenlik yapan Süleyman Fikri Erten, Antalya Mutasarrıflığına başvurarak kendisini fahri Asar-ı Atika (eski eser) memuru olarak tayin ettirdi ve müze kurma çalışmalarına başladı.Eski eserleri Bayraktar Baba Türbesi'nde toplayarak bir depo müze oluşturan Erten, 1922 yılında eserleri o dönem Panaya Kilisesi olarak kullanılan Sultan Alaaddin Camisi'ne taşıyarak ilk müze binasını oluşturdu.