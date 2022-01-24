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“Herkes Çıplak”a 5 Şubat'ta imza günü

“Herkes Çıplak”a 5 Şubat'ta imza günü

Radyo ve televizyon programlarıyla tanınan Elif Şakar, ilk romanı “Herkes Çıplak”ın ilk imza gününde okurlarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Etkinlik, 5 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Suadiye Penguen Kitabevi’nde gerçekleşecek.

Radyo ve televizyon programcısı Elif Şakar’ın bir süredir üzerinde çalıştığı ilk romanı “Herkes Çıplak” raflardaki yerini aldı. Çalkantılı hayatından sıyrılıp kendi benliğini bulmaya çalışan bir kadının öyküsüne odaklanan eser, İnkılap Kitabevi tarafından okura sunuldu. 

SÜRÜKLEYİCİ BİR ROMAN

Ataerkil bir aile içinde büyümüş, mesleğinde ve evliliğinde kendinden istenen her şeyi yerine getirmiş Nazlı’nın etrafındaki insanları değiştirme hikayesini konu alan “Herkes Çıplak”, gerilim yüklü atmosferi ve sürükleyici diliyle edebiyat tutkunlarının beğenisini kazandı. Roman, kısa sürede ikinci baskısını yaptı. 

OKURLARIYLA SOHBET EDECEK

Elif Şakar şimdilerde ilk imza gününün heyecanını yaşıyor. Şakar, 5 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Suadiye Penguen Kitabevi’nde gerçekleşecek etkinlikte okurlarıyla bir araya gelecek. Elif Şakar hem kitabını imzalayacak hem de okurlarıyla eserinde anlattığı hikaye hakkında sohbet edecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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