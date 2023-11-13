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Hemşehriler düette buluştu

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Hemşehriler düette buluştu
Onur Şan & Meltem Bayram 'Bedir' (Üğrünü Üğrünü) türküsünde buluştu....

Sivas'lı iki hemşehri sanatçı Meltem Bayram ve sevilen sanatçı Onur Şan, Sivas yöresine ait olan 'Bedir' adlı türküyü müzikseverlerle buluşturdu. İki Sivas'lı sanatçı hemşehri olarak biraraya gelmekten mutlu olduklarını belirttiler. Özel bir Lisede müzik öğretmenliği yapan Meltem Bayram'ın daha önce de 2 albümü ve 1 single'ı ile müzik kariyerine devam ediyor. Onur Şan'da konser maratonuna devam ederken, yeni çalışmalarına hız verdiğini dile getirdi.

Onur Şan ve Meltem Bayram'ın Dinamik Müzik Yapım etiketiyle 'Bedir' adlı düeti tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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Kültür-sanat
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