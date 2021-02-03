Hem yazdı hem söyledi

Rafet El Roman’a yaptığı “Son Veda” şarkısıyla da dikkatleri üzerine çeken Türköz’ün yeni single’ı“Bir Yalan Olsan” FAMU Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Erman Türköz adlı YouTube kanalında yerini aldı.

MYO Exclusive’in menajerliğini üstlendiği şarkının sözlerini, Hüsamettin Hüner’le birlikte yazdı. Müzik ve düzenlemesini ise Erman Türköz kendisi yaptı. Şarkının video klibi Tuberk Aysal yönetmenliğinde çekildi.Türköz’e klipte iki oyuncu eşlik etti. Şarkı söylemenin yanında çello, piyano, klasikgitar ,akustikgitar ,basgitar, elektrogitar,bağlama ve udçalan ErmanTürköz, sözü ve bestesi kendisine aitolan birçok şarkısını sevenleriyle kısa zaman içerisinde buluşturacağını söyledi.