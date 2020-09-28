HEM BAŞROLDE HEM DE YÖNETMEN KOLTUĞUNDA GEORGE CLOONEY’NİN YER ALDIĞI THE MIDNIGHT SKY’DAN İLK KARELER PAYLAŞILDI

George Clooney’nin canlandıracağı Augustine, çok geç olmadan Sully (Felicity Jones) ile iletişim kurarak, astronotların esrarengiz bir felaketin tehdit ettiği Dünya’ya geri dönmesini engellemeye çalışıyor. Lily Brooks-Dalton’un çok sevilen “Good Morning, Midnight” adlı romanından uyarlananfilmin yönetmen koltuğunda Clooney yer alıyor. Başroldeki diğer oyuncular ise David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir ve Tiffany Boone.