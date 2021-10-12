Helenapolis Antik Kenti'nde Helenistik döneme ait bulgulara rastlandı

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cennet Pişkin Ayvazoğlu, başkanlığında uzman bir ekip tarafından yürütülen "Yalova İli ve İlçeleri Antik Çağ Yüzey Araştırması" hakkında Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'a bilgi verdi.

Ayvazoğlu, çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve Altınova Belediyesinin desteğiyle 1 Eylül itibarıyla başladığını söyledi.

Yalova'nın Eski Yunan ve Roma dönemlerini araştırdıklarını anlatan Ayvazoğlu, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımıza Altınova'da lokalize edilen Helenapolis ve çevresinden başladık. Milattan sonra 4. yüzyılda Roma İmparatoru I. Konstantin tarafından kurulduğu ve imparatorun kente, annesi Helena'nın adını verdiğini, yani kentin adını buradan aldığını biliyoruz. Antik kaynaklar, Helenapolis yakınında sıcak su kaynaklarının bulunduğunu ve Konstantin'in ömrünün son yıllarında bunlardan yararlandığını yazmaktadır. Biz bu yılki çalışmalarımızda milattan sonra 4. yüzyıldan çok önceye, Helenistik döneme kadar giden bulgulara rastladık. Yani burada Helenistik dönemden günümüze dek kesintisiz bir yerleşim olduğunu anlıyoruz."

Ayvazoğlu, Yalova İli ve İlçeleri Antik Çağ Yüzey Araştırması'nın kentin kara kısmında yürütülen ve şehrin Eski Yunan ile Roma dönemlerini inceleyen ilk ve en kapsamlı bilimsel arkeolojik çalışma olduğunu dile getirdi.

Oral ise çalışmaların bölge tarihi açısından büyük önemi bulunduğunu vurgulayarak, "Yıllardır istediğimiz Helenapolis Antik Kenti yüzey araştırması çalışması bu sene başladı. Çalışmaların ilk yılında olumlu sonuçlar almaya başladık. Bölge tarihinin, Helenapolis döneminin çok daha eskilerine, Helenistik döneme kadar uzandığını gördük. Buradaki ilk bulgular bunu gösteriyor. Bu bizi çok sevindirdi. Çalışmalar devam ettikçe daha eskilere doğru gideceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.