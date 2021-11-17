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Hediye Biliç ‘O’ İle yayında

2014 yılında ilk albümü “Sildim Adını” ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan ve arka arkaya yayınlamış olduğu “Al Yanına, Alışamadım, Yolunu Bulur ve Çevrimiçi” şarkıları ile adından sıklıkla söz ettiren Hediye Biliç, son şarkısı ‘O’ ile dinleyicisiyle buluştu.

Hediye Biliç ‘O’ İle yayında

Hediye Biliç, müziği yakın arkadaşına ait olan ve gerçek bir aşk hikayesinden esinlenerek üzerine sözlerini yazdığı ‘O’ isimli şarkısı hakkında duygularını şu sözlerle getirdi;

“3 yıl önce bir ev ortamında tüm duygularımla bu şarkıyı seslendirdim. Bir daha okuma yapmadım ve o an ki samimiyetle bugüne gelmesini isteyerek sevenlerimle buluşturdum. Ben de çok özel bir yere sahip olan bu şarkıyı umarım herkes çok sever ve kalbine dokunur.”

Sözleri Hediye Biliç’e ait olan müzik ve aranjesini Tuna Altay Yıldız’ın yaptığı ‘O’ isimli şarkı DMC etiketi ile tüm müzik platformlarında yerini aldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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