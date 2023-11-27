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Hazar Ergüçlü 'İnci Taneleri'nin Dilber'i oldu

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Hazar Ergüçlü 'İnci Taneleri'nin Dilber'i oldu
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan'ın "İnci Taneleri'nde Dilber karekterine hayat veriyor. Ergüçlü güçlü oyunculuğuyla pavyon dansçısı Dilber'e hayat verecek.

Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ’a hayat vereceği projede ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ‘Dilber’ isimli bir pavyon dansçısını canlandıracak. Çekimlerine başlanan dizi setinde Ergüçlü, ‘Dilber’ olarak ilk kez objektiflere poz verdi.

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri yakında Kanal D’de.

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Kaynak:Haber Kaynağı

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