HAYKO CEPKİN ‘JEKYLL & HYDE’ MÜZİKALİNDE TEK BEDENDE İKİ KİŞİYİ CANLANDIRACAK

Yönetmenliğini Taner Tunçay, genel sanat yönetmenliğini Malcolm Keith Kay, yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler, müzik direktörlüğünü Tuluğ Tırpan koreografisini ise Seda Özgiş Kaleci’nin üstlendiği oyun Türkiye’de sahnelenen en büyük bütçeli Broadway uyarlamalarından biri.

HAYKO’DAN ÇOK KONUŞULACAK BİR PERFORMANS

23 Ekim Pazar günü ilk kez seyirci ile buluşacak ‘Jekyll & Hyde: Bir Broadway Müzikali’nin başrolünü üstlenen Hayko Cepkin iddialı performansıyla çok konuşulacak. Babası için yeni bir tedavi arayışındaki Dr. Jekyll’ı canlandırarak oyuna başlayan Hayko Cepkin, müzikalin ilerleyen dakikalarında ‘Mr. Hyde’ kimliğine bürünecek. İhtişamlı bir orkestra eşliğinde sahnelenecek oyunda Cepkin, bir yandan müzikale özel hazırlanan şarkıları seslendirirken diğer yandan oyunculuğuyla göz dolduracak.

Hayko Cepkin, Elçin Sangu, Nermin Koçak, Umut Kurt, Cenk Bıyık ve Fatih Al’ın kadrosunda yer aldığı müzikal sahnede 45 kişilik dev bir ekip tarafından sergilenecek. Kostümleri, dekorları, müzikleri, dans performanslarıyla yılın oyunu olmaya aday ‘Jekyll & Hyde: Bir Broadway Müzikali’ 23 Ekim Pazar Zorlu PSM’de sahnede.

Oyunun konusu:

Babasının zihinsel sorunlarını çözmek ve ona yardım etmek için bir tedavi arayışında olan Dr. Jekyll insan doğasındaki “iyi” ve “kötü”yü birbirinden ayırmak ve kötüyü denklemden çıkartmak istemektedir. Çalışmaları tıp çevrelerince “fazlasıyla sıra dışı, hatta çılgınca” bulunur ve ihtiyacı olan desteği alamaz. Babasını kurtarmak için her şeyi yapmakta kararlı olan Dr. Jekyll hazırladığı formülleri kendi üzerinde denemekten başka bir çaresi kalmadığını düşünür ve deneyler sonucu içindeki “karanlık kişilik” Mr. Hyde’ı uyandırır.

Tarihler:

23 Ekim (Gala) - Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

06 Kasım - Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

15 Kasım - Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

30 Kasım - Zorlu PSM Turkcell Sahnesi