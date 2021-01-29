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HAYKİ YENİ ÇALIŞMASINDA “SENİ DE VURURLAR” DİYOR!..

Yazdığı başarılı liriklerle dillerden düşmeyen rap müziğin güçlü kalemi Hayki, yeni şarkısı “Seni De Vururlar’’ ile 29 Ocak’ta Sony Music etiketiyle çıktı.

HAYKİ YENİ ÇALIŞMASINDA “SENİ DE VURURLAR” DİYOR!..

Sözü ve müziği Hayki’ye ait olan şarkının düzenlemesinde (EB) Erol Şahin’in imzası bulunuyor. Şarkının mix ve masteringi de Hayki’ye ait.

Hayki şarkının yaratım sürecini ve kendisi için ne ifade ettiğini şöyle özetliyor: 

“EB’nin altyapısından ilham aldım ve ikimiz de buraya ait bir sound oluşturmaya çalıştık. Barış için savaşıp durduğumuz dünyayı, teslimiyetlerimizi, tutsaklığa olan tutkumuzu ele aldığım bir proje oldu. Alışılmışın dışında, farklı vokal teknikleri denedim. Kulağınıza girdiği ilk anda sıcak bir yudum çay tadı alabileceğiniz bir iş diye nitelendirebilirim.”

 Şarkının video klibinin yönetmeni de Hayki!

“Seni De Vururlar”ın dikkat çekici video klibinde yönetmen koltuğuna da oturan Hayki, şarkının görsel dünyasını şu sözlerle ifade ediyor:

“Duyguyu aktarmam gerektiğini biliyordum ve buna odaklandım. Kendi hissimi dinleyiciye en doğru şekilde yine kendim iletebileceğimi düşündüğümden, klişe işlerden uzak durmaya çalıştım ve dinleyiciyi karşıma oturtarak birebir iletişime geçtim. Sinema dilini kullanarak onlara unuttuğumuz geçmişimizden, hatırlamakta güçlük çektiğimiz ideallerimizden, toplumsal yalnızlaşmadan, bireysel öfkeden, şiddet ve barıştan söz ettim. Özgün bir proje olduğunu düşünüyorum.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Hayki
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