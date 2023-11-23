Hayata kız çocukların gözünden bakan sergi

Suna’nın Kızları davetiyle Türkiye’nin çeşitli illerinden 8 ila 20 yaş arası 50 kız çocuk ve genç kadının günlük yaşam deneyimlerinin aktarıldığı fotoğraflara yer verilen “Konuşan Fotoğraf” sergisi, kız çocuk olmanın ne anlama geldiğini onların gözlerinden anlamamıza, hayata nasıl baktıklarını keşfetmemize ve yaşadıkları deneyimlere yaklaşmamıza aracı olarak kız çocukların hayatlarına bir pencere açıyor, seslerini duymamıza imkân sağlıyor.

Her fotoğraf, izleyicileri hem o kareyi çeken kız çocuğun benzersiz yaşam yolculuğu hakkında bir hikâyeye ve bu hikâyenin parçası olmaya, hem de hayata nasıl baktıklarını keşfetme ve yaşadıkları deneyimlere yaklaşmaya davet ediyor.

Görsel sanatı sözlü hikâye anlatımıyla birleştirerek katılımcılarına hikâyelerini anlatmaları için güç veren “Konuşan Fotoğraf” (photovoice) yöntemiyle geliştirilen sergi, Pera Müzesi’nin giriş katında bulunan Pera Café’de, 21 Kasım - 3 Aralık arasında ziyaret edilebilecek.

Suna’nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı, “Konuşan Fotoğraf sergisiyle herkesin kız çocukların çeşitli bakış açıları ile karşılaşmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişkinlerin dünyasında hem kız hem çocuk olarak gördüklerini, anlattıklarını görmeye, duymaya ve hayatlarımızı onları da kapsayacak şekilde yeniden tasarlamaya davet ediyoruz.” dedi.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum tarafından çocuklara sunulan hizmetlerden toplumun tüm kesimlerinden çocukların yararlanabilmesi için; mekânların, programların ve faaliyetlerin kız çocuklar için kız çocuklarla birlikte, onların özgün ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarlanmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Maşalacı, “Kız çocuklar için uygun, erişilebilir ve etkili çözümler yaratmak ve nihayetinde kız çocukların kendi yaşamlarının aktif özneleri olmasını desteklemek amacıyla kız çocuk odaklı tasarım yaklaşımını benimsiyoruz. Konuşan Fotoğraf sergisinin kapsamı tam da bu yaklaşım merkeze alınarak tasarlandı. Sergi bizlere kız çocukların gözünden dünyaya bakmak ve onlarla bağ kurmak için imkân veriyor.” diye ekledi.

“Konuşan Fotoğraf” sergisi hazırlıkları Ekim ayında sahada çocuklarla çalışan Suna’nın Kızları paydaşlarına yönelik destekleyici atölyelerle başladı. “Konuşan Fotoğraf” (photovoice) yöntemi üzerine düzenlenen atölyelerin yürütücülüğünü InCommon ekibinden Melis Cin ve Nilay Yılmaz yaptı. Bu atölyelerin hemen ardından yine aynı katılımcılarla Gökçe Uysal tarafından “Temel Fotoğrafçılık” atölyesi yapıldı. Serginin çocuklarla olan saha uygulaması ise bu atölyeleri tamamlamış olan Suna’nın Kızları paydaşlarının kolaylaştırıcılığında gerçekleşti. Konuşan Fotoğraf atölyelerinin saha uygulamalarında Hayata Destek Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalle Evleri, Koç Okulu, Sulukule Gönüllüleri Derneği ve Suna’nın Kızları saha ekipleri verdikleri önemli destekle çocukların fotoğraflarının ve hikâyelerinin ilgililere ulaşmasını sağladı.

Sergi fikri, kız çocukların bakış açılarını ve seslerini 3 Kasım’da düzenlenen “Kız Çocuk Odaklı Tasarım” konferansına taşıma amacıyla doğdu; içerik tasarımı InCommon ekibi, görsel tasarımı Gigler Creative tarafından hazırlandı.