Hayat Yolculuğu’nun notaları müzikseverlerle buluştu

ÇEV Sanat’ın genç yeteneklerinden 14 yaşındaki piyano sanatçısı Tarık Kaan Alkan’ın besteleyip notaya döktüğü kendi bestelerinden oluşan “Life Journey” adlı albümü ve albümüne ait nota kitabı müzikseverlerle buluştu. Küçük yaştan beri aklında olan melodileri pandemi sürecinde eve kapandığında notaya döktüğünü belirten Alkan, albümde yer alan her bir eserin hayat yolculuğu gibi birbirinin devamı olduğunu söylüyor.

15 Eylül’de tüm dijital platformlarda yayınlanan 6 besteden oluşan “Life Journey” albümüyle ilgili olarak hayattan anladığı ve hayatın kendisine düşündürdüklerini hissederek hazırladığını belirten Alkan’ın albümünde “Başlangıç”, “Hayaller”, “Hayat Yolculuğu”, “Evrenin Ruhu”, “Gündoğumu” ve “Düşünceler ve Hayat” olmak üzere 6 eser bulunuyor.

Piyano eğitimine dört yaşında başlayan Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nda eğitimine Prof. Burcu Aktaş Urgun ile devam eden Alkan, yurtiçi ve yurtdışından pek çok ödülün sahibi. Genç yaşta büyük başarılar elde eden Alkan, klasik müzik alanında kendi bestelerinden oluşan albümün notalarını yazıp kitaba dönüştürerek Türkiye’de bir ilke de imza attı.