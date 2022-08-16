Hattat Mustafa Antika 9'uncu kişisel sergisini açtı
Bursa'da yaşayan hattat Mustafa Antika, son dönemde yaptığı çalışmalarını 9'uncu kişisel sergisinde sanatseverlerin beğenisine sundu.
KÜLTÜR-SANAT 16.08.2022, 18:03
Sergide yer alan Besmele'nin farklı şekillerde yorumlanışıyla hazırlanan 37 hat tablosu, hattat Antika tarafından bir senede hazırlandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Tayyare Kültür Merkezi'nde sergisini açan Mustafa Antika,
Antika, eserlerinin tamamında yer alan tezhip sanatını da kendisinin yaptığını belirterek, "Tüm sanatseverleri sergimizi ziyaret etmeye beklerim. Hat sanatı son yıllarda yapılan çalışmalarla ilgi görmeye başladı. Benim de amacım Allah'ın ayetlerini en güzel şekilde yazarak insanlara Kur'an-ı Kerim'i anlatmak." dedi.
Sergi, 20 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.
Besmele'yi farklı şekillerde eserlerinde hat yazısı olarak yorumladığını söyledi.
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