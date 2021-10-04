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Hatıralar “hayal” olmadan kurtarıldı

Hatıralar “hayal” olmadan kurtarıldı

Beyaz Kelebekler topluluğunun kurucularından Ender Akacan (solda)  kayıp hatıra defterine yıllar sonra kavuştu. Akacan, diş hekimi ve efemera koleksiyoncusu Ulvi Sulaoğlu’nun eskicide bulduğu 60 yıllık defterin nerede ne zaman kaybettiğini hatırlamıyor. Akacan’nın babası Muhuddin Akacan’ın yazdığı ilk yazıyla başlayan hatıralar demetinde Beyaz Kelebekler’in 1970 yılında Adapazarı’nda geçirdikleri trafik kazasında ölen orkestra elemanlarından Rıfat Eke’nin 4 Mart 1962 tarihli yazısı da yer alıyor. Yıllar sonra hatıra defterine kavuşan Ender Akacan, Sulaoğlu’na zarif jesti ve değerbilirliği için teşekkür etti. (FOTOĞRAF: İSKENDER ÖZSOY)

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