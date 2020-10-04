HATAY ÖZGÜ LEZZETLERİ YENİDEN YORUMLUYORLAR

Hatay’a özgü lezzetlerin adı da tadı da Nişantaşı’nın en yenisi Zahter’ de değişiyor. İsmini yüzyıllardır şifa ve lezzet kaynağı olarak bilinen Zahret’den alan mekân, Hatay’a özgü tatları yeniden yorumlayarak, alışılagelmişin dışında bir lezzet deneyimi yaşamak isteyen herkesi yepyeni bir gastronomi yolculuğuna davet ediyor.

İki çocukluk arkadaşının büyüdükleri lezzetleri herkesle paylaşma hayali olan Zahter, gerek ambiyansı, gerek dekoru, gerek müzikleri, gerekse lezzetleriyle, hem ideal ve şık iş yemeklerinin adresi, hem de sevdiklerinizle bir araya geleceğiniz ayrıcalıklı bir şef restoranı olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Dekorasyondaki dokunuşların ayrıcalıklı şıklığıyla da dikkat çeken Zahter, sofraya oturduğunuz anda sizi karşılayan, Hatay’a özgü baharatlar ile hazırlanmış mezeleriyle, Zahterli zeytin, Hatay zeytinyağı, muhammara ve fettuş’tan oluşan atıştırmalık tabakları ile 7’den 70’e ağırladığı tüm misafirlerine tadına doyum olmayan anlar ve deneyimler yaşatıyor!

Açık mutfak konseptiyle tüm şeffaflığı ile tabaklarda yerini alacak lezzetlerin heyecanlı ve keyifli hazırlanışlarını izlemeye olanak veren Zahter, Hatay’a özgü lezzetlerin yanı sıra menüsünde yer alan 24 saat ağır ateşte pişirilen etli aşur, kıymanın lavaş, tereyağı, tarçın, çam fıstığı ve vişne sosu ile bir araya gelmesiyle hazırlanan vişne kebabı ve vakumlama tekniği kullanılarak özel olarak hazırlana etli ıspanak borani, kuzu ciğer gibi mekana özgün spesiyaller ise tüm çarpıcılığı ile kendini gösteriyor.

Hatay’a özgü lezzetlere yepyeni bir ruh, yepyeni bir konsept getiren Zahter, keyfini en anlamlı ve en ayrıcalıklı şekilde taçlandırmak isteyen ve Hataya ait özel tatları Nişantaşı Süleyman Nazif Sokaktaki yerine bekliyor.