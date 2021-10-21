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Hatay'daki 'Bağ Bozumu Mozaiği' görücüye çıkmaya hazır

Üzüm yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip Hatay'ın Hassa ilçesindeki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan ve üzerinde üzüm hasadını anlatan figürlerin bulunduğu Geç Roma Dönemi'ne ait mozaik, ziyaretçisiyle kasım ayında buluşacak.

Hatay'daki 'Bağ Bozumu Mozaiği' görücüye çıkmaya hazır

Hassa ilçesindeki Mazmanlı Mahallesi'nde, kaçak kazı sırasında keşfedilen ve daha sonra yapılan çalışmayla gün yüzüne çıkarılan 6 metrekarelik mozaik, 2016 yılında Hatay Arkeoloji Müzesi'nin deposuna taşındı.

Burada özenle muhafaza edilen ve milattan sonra (MS) 5. ve 6. yüzyıla denk gelen Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen mozaiğin, ziyaretçileriyle buluşması için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 6 ay süren restorasyon çalışması tamamlanan ve üzerinde üzüm hasadını anlatan figürlerin yer aldığı mozaik, "Bağ Bozumu Mozaiği" ismiyle müzenin Geçici Sergi Salonu'na taşındı.

Ziyarete hazır haline getirilen mozaik ile, Geç Roma Dönemi'nde tarımsal faaliyetlerde önemli bir yere sahip üzümün "tarihe kazınmış" izleri, yerli ve yabancı turistlere tanıtılacak.

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